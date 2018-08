RTVS pri príležitosti 50. výročia okupácie odvysiela špeciálny program

Na snímke budova RTVS v Mlynskej doline. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - RTVS si pripomenie vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa televíznou premiérou filmu Dubček, novými dokumentárnymi filmami a bohatým rozhlasovým programom. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Juraj Kačo.Televízia pri príležitosti 50. výročia okupácie odvysiela 21. augusta na Jednotke o 20.30 h v televíznej premiére dokumentárny film Dubček. V piatok o 20.10 h Dvojka prinesie prvú časť dvojdielneho dokumentárneho filmu Válek, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na dobové a historické súvislosti a okolnosti, ktoré formovali jeho kľúčové životné rozhodnutia. Druhý diel Dvojka odvysiela 23. augusta o 21. h.Program Dvojky si 50. výročie vpádu spojeneckých vojsk pripomenie viacerými premiérami dokumentov, ale aj letným špeciálom diskusnej relácie o histórii SK DEJINY s moderátorom Ľubomírom Bajaníkom, ktorá sa bude venovať témam okupácie a našej spoločnosti. Nasledujúci diel Dvojka odvysiela 23. augusta o 20.10 h.Program RTVS bude pokračovať premiérovou sériou dokumentov pod názvom Okupácia, ktorá ponúkne subjektívne postoje a názory vojakov rôznych národností a šarží. Úvodnú časť päťdielnej série Dvojka odvysiela 21. augusta o 20.10 h. Celovečerný dokument Věra'68 zachytáva športovú kariéru a súkromný život najúspešnejšej československej športovkyne všetkých čias, ktorá sa po roku 1968 dostala vďaka svojmu zásadovému postoju do nepriazne vtedajšieho režimu. Diváci si ho môžu pozrieť v premiére na Dvojke 20. augusta o 20.35 h.Najnovší dokumentárny film režisérky Barbory Berezňákovej Spýtaj sa vašich: 68 je obrazovou výpoveďou "obyčajných ľudí", ktorí majú na tento deň silné spomienky. Dvojka ho odvysiela v pondelok 20. augusta o 20.10 h.Dramaturgia Dvojky zaradila do programu v súvislosti s týmto výročím aj premiérový dokument RTVS v česko-slovensko-lotyšskej koprodukcii Môj neznámy vojak. Snímku režisérky Anny Kryvenko si diváci môžu pozrieť na Dvojke 21. augusta o 20.35 h.V televíznom programe sa objavia aj dva nové dokumenty z banskobystrického televízneho štúdia Vlny slobody (20. augusta, Dvojka o 18. h) a Sliač v bratskom zovretí (21. augusta, Dvojka o 18. h).Téma 50. výročia vpádu spojeneckých vojsk bude rezonovať aj v rozhlasovom vysielaní. Rádio Slovensko v špeciálnom vydaní programu Nočná pyramída odvysiela 20. augusta o 22.20 h utajené augustové vysielanie, ktoré bolo veľkou skúškou pre rozhlasových pracovníkov. Okrem toho na druhý deň Rádio Slovensko uvedie o 8.45 h v neupravenej podobe archívny záznam z udalostí, ktoré sa odohrali v čase vpádu vojsk pred budovou Slovenského rozhlasu na Zochovej ulici. Od 21. do 27. augusta Rádio Slovensko odvysiela pásmo Okupácia deň po dni.Rádio Devín upriami svoju pozornosť od 20. do 24. augusta o 6.30 h v programe Čítanie na pokračovanie na výber z diel autorov, ktorí vďaka svojim občianskym postojom a tvorbe nemohli po roku 1968 publikovať. Osobnosť nezabudnuteľného Karla Kryla si Rádio Devín pripomenie v pondelok 20. augusta v relácii Verše o 9.15 h. Na druhý deň Rádio Regina odvysiela o 10.05 h spomienkové pásmo na osobnosť Zdenka Jedličku pod názvom Neumlčaný mikrofón, ktorý bol hlavným inžinierom Československého rozhlasu na Slovensku a koordinoval rozhlasové vysielanie a presun do viacerých provizórnych priestorov v čase okupácie v Bratislave.Rádio Regina uvedie 21. augusta o 16.05 h umelecko-publicistické pásmo Navzdory tankom, v ktorom si poslucháči vypočujú memoáre rozhlasových pracovníkov, ale aj ukážky z vtedajšej populárnej hudby i poézie motivovanej augustovými udalosťami.Rádio Regina Západ v relácii Rádiobudík 21. augusta dá priestor poslucháčom na vyjadrenie svojich pocitov a spomienok v rubrike "Otázka na dnes" - Čo ste robili 21. augusta 1968? Vy, ktorí ste sa narodili neskôr – čo vám o tomto dni hovorili rodičia? V popoludňajšom vysielaní Rádio Regina Západ o 16.05 h si poslucháči môžu naladiť publicistické pásmo Polohlasné volanie na stupni ilegality plné spomienok vtedajších účastníkov a ich rodín. Vysielanie bude obohatené o archívne ukážky a dobové skladby, ktoré sprevádzali rozhlasové vysielanie pred 50 rokmi.