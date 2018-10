RTVS prinesie pred komunálnymi voľbami spolu 33 diskusií s kandidátmi

Stano Lažo a Martina Kvačkajová. Foto: RTVS Foto: RTVS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) v súvislosti s novembrovými komunálnymi voľbami pripravil sériu predvolebných diskusií s kandidátmi na primátorov a starostov miest a obcí nad 25.000 obyvateľov. Naživo ich od 22. októbra odvysiela Dvojka a Rádio Regina. Dohromady ich bude 33.Diskusií na primátorov krajských miest bude osem a diváci si ich môžu pozrieť na Dvojke počas pracovných dní od 22. do októbra do 5. novembra od 17.30 h vždy v pracovné dni, okrem 1. a 2. novembra, a v rovnakom čase aj vypočuť na Rádiu Regina. Začína sa s kandidátmi na primátora Košíc a postupne sa bude prechádzať cez Prešov (23.10.), Žilinu (24.10.), Banskú Bystricu (25.10.), Nitru (26.10.), Trenčín (29.10.) až po Trnavu (31.10.) a Bratislavu (5.11.).Ich moderátormi budú dlhoroční redaktori a moderátori RTVS a tímlídri banskobystrického štúdia Martina Kvačkajová a košického štúdia Stanislav Lažo. Debatu budú viesť s kandidátmi na najvyššieho predstaviteľa Košíc, Prešova, Žiliny a Banskej Bystrice.povedala Kvačkajová. Lažo pracuje v spravodajstve už 20 rokov a takmer celý čas sa venuje aj komunálnej politike priamo v regiónoch.dodal.Otázky uchádzačom o primátorské kreslo v Nitre, Trenčíne, Trnave a Bratislave budú v priamom prenose klásť moderátori a redaktori Rádia Slovensko Marta Jančkárová a Juraj Jedinák, ktorých poslucháči poznajú z besied Z prvej ruky a Rádiožurnálov.uviedla Jančkárová. Jedinák bol vlani súčasťou projektu volieb do vyšších územných celkov a tento rok dostal ponuku na voľby do orgánov samosprávy obcí.poznamenal.Rádio Regina okrem toho prinesie 25 diskusií s kandidátmi na primátorov a starostov miest nad 25.000 obyvateľov. Odvysiela ich v pracovných dňoch od 22. októbra do 7. novembra po 15. hodine. Rozhovory o problémoch jednotlivých miest a možných riešeniach budú na Rádiu Regina západ viesť Jana Obrancová, Ctibor Michalka, Matej Baránek a Marián Kukelka. Na Rádiu Regina stred ich budú moderovať Milan Velecký, Vlado Záborský, Jozef Kubánek a Marek Pivoluska. Na predstavy a plány kandidátov na najbližšie štyri roky sa na Rádiu Regina východ budú pýtať Dávid Palaščák, Miroslav Talavášek, Ivana Leferovičová a Kristína Plajdicsková.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.