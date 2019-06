RTVS pripravila na záver sezóny dokumentárnu udalosť s P. Barabášom

Pavol Barabáš, archívna snímka. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Na záver aktuálnej televíznej sezóny pripravila RTVS veľkú dokumentárnu udalosť. "Počas desiatich večerov uvedie Dvojka dokumenty Pavla Barabáša doplnené o zamyslenia s názvom Dialóg s planétou," uviedla pre TASR hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Séria výnimočných dokumentov odštartuje v piatok 14. júna a vyvrcholí 15. septembra televíznou premiérou Barabášovho dokumentu Tieň jaguára.Dokumentárnu udalosť odštartujú filmy Mustang a Bhután - hľadanie šťastia. Bájne, odľahlé kráľovstvá Mustang, Bhután či Ladakh boli po stáročia izolované za nedobytnou hradou Himalájí. No vplyv konzumu a civilizácie sa už vkráda aj do slobodných myslí ich budhistických obyvateľov. Prvé zamyslenie, Dialóg s planétou, dostalo podtitul Bohatstvo na dosah.Počas ďalších júnových piatkových večerov sa diváci môžu tešiť na snímky Omo - cesta do praveku a Amazonia vertical. V júli budú piatkové večery na Dvojke patriť filmom Pururambo, Tepuy a Mongolsko v tieni Džingischána. V auguste môžu priaznivci filmov Pavla Barabáša očakávať vo vysielaní dokumenty Pygmejovia - deti džungle, Trou de Fer - železná diera a Neznáma Antarktída.