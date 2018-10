RTVS ráta v roku 2019 s konzervatívnym rozpočtom

Na ilustračnej snímke budova RTVS v Mlynskej doline. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. októbra (TASR) – Východiská rozpočtu RTVS na rok 2019 naznačujú konzervatívny finančný plán. Očakávané príjmy a výdavky nedávajú priestor na rozvojový stav. Konštatovali to členovia Rady RTVS na štvrtkovom zasadnutí.Marián Guľa zo sekcie ekonomiky RTVS informoval, že celkové príjmy podľa východísk rozpočtu by mali dosiahnuť 120 miliónov eur, najväčšiu časť, 81,8 milióna, tvoria príjmy z tzv. koncesionárskych poplatkov.uviedol Guľa. Pri zostavovaní budúcoročného rozpočtu ráta RTVS zatiaľ so súčasnou výškou príjmu zo zmluvy so štátom na úrovni 26 miliónov eur.dodal.Výrobné náklady sú z hľadiska východísk na úrovni prvého rozpočtu na rok 2018.spresnil Guľa. Režijné náklady sa podľa jeho slov plánujú v rámci východísk rozpočtu vo výške 43,9 milióna.upozornil. Na investície má ísť 3,5 milióna eur.RTVS musí rátať s nárastom osobných výdavkov, čo súvisí so zvýšením príplatkových položiek a rastom minimálnej mzdy, ale i nárastom počtu interných zamestnancov v roku 2018 - čiastočne v rámci rozvoja nových projektov, ale i prechodu externistov do interného stavu. Osobné výdavky sa plánujú vo výške 33,7 milióna eur.konštatoval Guľa.Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník konštatoval, že v podobnej situácii, keď bolo potrebné vychádzať z konzervatívnych plánov, sa ocitol RTVS aj pri zostavovaní tohtoročného rozpočtu.pripomenul. RTVS bude podľa jeho slov klásť dôraz na to, aby sa zdroje, ktoré budú vylepšovať príjmovú stránku, zapracovali do rozvoja programu, zároveň je prioritou i znižovanie režijných nákladov cielenými krokmi a vyrokovaním lepších zmluvných podmienok.pripomenul generálny riaditeľ RTVS.