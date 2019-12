RTVS: Rozpočet 2020 zohľadňuje aj spustenie Trojky a Športu

Na archívnej snímke zľava riaditeľ Sekcie programových služieb STV Marek Ťapák, moderátorka Soňa Müllerová, šéfdramaturgička Trojky Judita Gembická, moderátorka Alena Heribanová a generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Jaroslav Rezník. FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. decembra (TASR) – Príjmy RTVS v roku 2020 by mali dosiahnuť 158.799.522 eur, výdavky 158.299.522 eur. Časť z nich bude použitá aj na vysielanie nových programových služieb Trojka a Šport. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnoprávneho média, ktorý vo štvrtok prerokovala a schválila Rada RTVS.Celkové príjmy RTVS bez príjmových finančných operácií a europrojektov sú v roku 2020 rozpočtované vo výške 122 miliónov eur. Predpokladané príjmy z výberu úhrad za služby verejnosti predstavujú 74,3 milióna eur. Príjmy z reklamy by mali dosiahnuť 8,3 milióna eur, čo oproti rozpočtu 2019 predstavuje nárast o dva milióny eur.ozrejmilo vedenie RTVS.Zo zmluvy so štátom na úrovni predchádzajúceho roka dostane RTVS 26 miliónov, ďalších osem miliónov má predstavovať kompenzácia za zníženie príjmov v dôsledku rozšírenia skupiny osôb oslobodených od platenia tzv. koncesionárskych poplatkov a štyri milióny predstavuje doplatok kompenzácie z roku 2019. Ostatné príjmy sú predpokladané na úrovni 1,3 milióna eur.Manažment telerozhlasu pripomenul, že návrh rozpočtu vychádza zo skutočnosti, že RTVS začne od 22. decembra 2019 šíriť novú programovú službu Trojka a od 1. júna 2020 je plánovaná programová služba Šport. Spustenie týchto programov je priamo naviazané na predpokladaný príjem, ktorý RTVS očakáva vo výške 16 miliónov eur ako kompenzáciu za výpadky z výberu úhrad za služby verejnosti za roky 2010 - 2019 (sumu tvorí 12 miliónov eur transferovaných ako príjem za rok 2019 do roku 2020 a 4 milióny eur ako príjem v roku 2020).Celkové výdavky RTVS bez odhadovaných presunov z roku 2019 do roku 2020 a výdavkov na europrojekty sú rozpočtované vo výške 139 miliónov eur. Na výdavky pre televíznu tvorbu je rozpočtovaných 43,3 milióna eur, na rozhlasovú tvorbu 3,4 milióna eur. Na mzdy a odvody je rozpočtovaných vyše 39 miliónov eur, čo predstavuje v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2019 nárast o 2,43 milióna eur.vysvetlili predkladatelia.dodali.Tretím najvýraznejším nákladom sú výdavky na vysielače na úrovni 21,8 milióna eur, čo je o 1,3 milióna eur viac oproti roku 2019. Nárast je spôsobený zvýšením súm o infláciu a tiež spustením programových služieb Trojka a Šport. Ostatné položky sú na úrovni, alebo pod úrovňou rozpočtovaných súm na rok 2019. Na investičné aktivity je vyčlenených necelých 11 miliónov eur, zároveň je v rozpočte zahrnutý prípadný výdavok na súdne spory vo výške 1,1 milióna eur.