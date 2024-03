RTVS sa rozdeľovať nebude, Šimkovičová však navrhne vláde vymeniť vedenie

6.3.2024 (SITA.sk) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) sa rozdeľovať nebude. Ministerstvo kultúry však navrhuje vláde vymeniť vedenie RTVS.Uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) v relácii Denníka Pravda Ide o pravdu. Návrh predloží v stredu na vláde, po schválení pôjde do parlamentu.„Na ministerstvo kultúry chodí množstvo rôznych podnetov od ľudí, ktorí nás tlačia k tomu, aby sme okamžite riešili situáciu v RTVS. Po rôznych debatách s odborníkmi sme sa rozhodli, že ustúpime od rozdelenia RTVS na Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, pretože by to nebolo rentabilné z hľadiska financií, sú tam uzavreté zmluvy, minulo by sa na to veľa času aj peňazí," povedala Šimkovičová.RTVS podľa nej nespĺňa to, čo by mala. Ministerka si myslí, že nedáva priestor každému. „Vidíte, ako vyzerajú politické relácie, pokiaľ nie ste identickí s ich názormi, automaticky dostávate nejaký blok," domnieva sa ministerka, ktorá vedeniu vyčíta napríklad aj to, že RTVS nepodporuje slovenskú tvorbu.„Do dnešného dňa som nedostala od vedenia žiadne externé zmluvy, aby som mohla nahliadnuť, v čom sú výhodné a v čom nevýhodné. Tak musíme vymeniť vedenie RTVS a postupne potom krok po kroku ísť, ale nie modelom, aký bol doteraz. Pôjdeme v rámci štandardov Európskej únie , po vzore iných krajín," uviedla Šimkovičová.