RTVS schválila rozpočet za cenu výrazných reštrikčných opatrení, obáva sa aj rušenia programových služieb

Otázka systémového financovania

Posilnenie tvorby pre deti

19.12.2022 (Webnoviny.sk) - Rada síce schválila vyrovnaný rozpočet v súlade s príslušnou legislatívou, avšak za cenu výrazných reštrikčných opatrení v oblasti výroby programu a bez možnosti akýchkoľvek investícií. Ak od štátu neprídu urýchlene ďalšie financie vo forme určitých kompenzačných príspevkov, môže to mať na verejnoprávneho vysielateľa devastačné dopady v podobe rušenia určitých programových služieb.Pre agentúru SITA to po mimoriadnom zasadnutí Rady RTVS uviedol jej predseda Igor Gallo. Gallo doplnil, že si dal vyhľadať všetky uznesenia, ktoré rada schvaľovala počas jeho vedenia v súvislosti s rozpočtom. Od roku 2013 je v zásade každý rok ich súčasťou upozornenie na nevyhovujúci model financovania RTVS, a tiež na to, že zo strany štátu chýbajú systémové kroky. To podľa Galla konštatovala aj záverečná sprava o výsledku kontroly (Národného kontrolného úradu (NKÚ) SR v RTVS v minulom roku.Predseda Rady RTVS nechcel priamo odpovedať na otázku, prečo dosiaľ žiadna politická garnitúra nedokázala vyriešiť systémové financovanie verejnoprávneho vysielateľa.„Na to sa treba opýtať politických elít, ale mám pocit, že ich úprimný záujem riešiť problémy RTVS začína a končí pri zvolení nového generálneho riaditeľa. Výška koncesionárskeho poplatku sa síce nemenila vyše devätnásť rokov, ale zákonné povinnosti sa neustále rozširujú. Naposledy napríklad v súvislosti s prijatím Zákona o mediálnych službách. Ministerstvo kultúry SR nedalo v rámci kompenzácie ani euro," skonštatoval Gallo.Rada RTVS sa návrhom rozpočtu zaoberala už 15. decembra, no vtedy požiadala manažment o jeho prepracovanie a doplnenie dopadov mediálneho zákona. Požiadala aj o to, aby v rámci programového konceptu zvážil posilnenie tvorby pre deti a mládež. Manažment akceptoval obe pripomienky.