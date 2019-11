RTVS si 30. výročie Nežnej pripomína aj v rozhlasovom vysielaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - RTVS si 30. výročie Nežnej revolúcie pripomína aj v rozhlasovom vysielaní. Rádio Slovensko pripravilo špeciálne Nočné pyramídy. Vo štvrtok 14. novembra bude hosťom v štúdiu dlhoročný dramaturg Slovenského rozhlasu a šéf VPN v rozhlase počas novembrových udalostí Ľuboš Machaj. V piatok 29. novembra bude Nočná pyramída s Darinou Malovou z Katedry politológie Univerzity Komenského. TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.Poslucháči si od 18. do 28. novembra v pracovných dňoch môžu vypočuť premiéru deväťdielneho seriálu 30 rokov od Nežnej, ktorý prinesie prehľad vývoja udalostí z pohľadu ponovembrových vlád na Slovensku.Budúci týždeň odznie vo vysielaní množstvo publicistických príspevkov na tému November '89 a 15. novembra mu bude venované aj ranné vysielanie Dobré ráno, Slovensko. V deň výročia, 17. novembra, je od 12.12 h pripravené mimoriadne štúdio s Jurajom Jedinákom. Poslucháči si v prúdovom vysielaní vypočujú rozhovory, ale aj zostrihy spravodajských príspevkov z obdobia krátko pred a po 17. novembri 1989 tak, ako zazneli vo vtedajšom vysielaní Československého rozhlasu alebo televízie.dodala.Rádio Devín pokračuje v soboty 9. a 16. novembra od 12.00 h v sérii rozhovorov s osobnosťami Novembra '89. Relácie Ladenie predstaví v premiére od 11. do 15. novembra o 15.06 h ďalšie prozaické a fejtónové miniromány súčasných slovenských spisovateľov, ktorí sa inšpirovali udalosťami spred 30 rokov.Pohľad na novembrové udalosti prinesú aj diskusie s priamymi účastníkmi, ale aj s odborníkmi na danú problematiku. Relácia Dejiny.sk sa v piatky od 15. novembra do 27. decembra bude venovať voľbám v roku 1990, sociálnej stratifikácii, ekonomike, právnemu systému, kultúre, umeniu a médiám po 30 rokoch, ale aj prechodu od Varšavskej zmluvy a RVHP k NATO a EÚ.V nedeľu 17. novembra začne Rádio Devín špeciálne vysielanie o 9.00 h fíčrom režisérky Barbory Berezňákovej Spýtaj sa vašich 68-89. O 10.00 h zaznie prvá časť z minisérie diskusných špeciálov, ktoré priblížia spoločensko-kultúrne okolnosti pred, počas aj po Nežnej revolúcii. O 12.00 h bude nasledovať fíčer Disidenti o kresťanskom disente a jeho úlohe v roku 1989. V programe figuruje aj záznam komorného koncertu Mucha Quartet, ktorý bol jedným z verejných podujatí pripravených Rádiom Devín. Ďalším bola Deviatková pyramída s moderátormi Soňou Gyarfášovou a Štefanom Chrappom. Na tému Nežná revolúcia v rozhlase a televízii sa porozprávali s Ľubošom Machajom, Andrejom Zmečekom, Máriou Hlucháňovou, Katarínou Začkovou a Ladislavom Snopkom. Poslucháči si diskusiu vypočujú o 14.30 h. Premiéra rozhlasových hier cyklu Čakanie na Nežnú ôsmich rôznych autorov je naplánovaná na 17.00 h.