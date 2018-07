RTVS si pripomenie zakladateľku Zlatej brány A. Takáčovú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. júla (TASR) - RTVS so zármutkom prijala správu o úmrtí zakladateľky Zlatej brány, dramaturgičky Alice Takáčovej. Jej tvorbu si RTVS pripomenie v sobotu (21.7.) o 7.05 h na Dvojke v jednom z prvých vydaní relácie Zlatá brána.V deň poslednej rozlúčky, v pondelok (23.7.) o 17. hodine, Dvojka odvysiela dokument Brána do televízie, ktorý aj cez rozprávanie a spomienky Takáčovej zachytáva výnimočné momenty z 55-ročnej tvorby košického štúdia RTVS. Následne diváci uvidia o 17.40 h jedno z posledných vydaní Zlatej brány, ktoré autorsky pripravila. Rádio Regina Východ si dlhoročnú dramaturgičku Zlatej brány pripomenie v pondelok o 6.15 h v rannom vysielaní.Takáčová stála pri zrode tohto programu vtedajšej Československej televízie, ktorý vznikal v košickom televíznom štúdiu. Autorsky ho pripravovala od roku 1971 až do roku 1996. Jej rukami prešlo nespočetne veľa detí, ktoré sa vďaka Zlatej bráne naučili aj herectvu.zaspomínala si v jednom z rozhovorov.Zlatá brána patrila k najobľúbenejšiemu televíznemu programu pre deti a mládež, ktorý rovnako milovali deti aj rodičia. Každý rok na konkurzy prichádzali stovky malých záujemcov a mnohé z pesničiek, ako Bola raz malá hviezdička, Klope dáždik, Čumbulák, Slnečný vietor či Kykymora sa stali hitmi.priblížil šéf Štúdia RTVS Košice Jozef Puchala.Zlatú bránu odvysielalo košické štúdio prvýkrát 31. augusta 1969. V jej prapôvodnej podobe ju pripravovalo až do roku 1990 a následne v rokoch 1995 - 1997 aj s Hitparádou Zlatej brány. Celkovo diváci videli 165 častí.TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.