RTVS si vo vysielaní pripomenie M. R. Štefánika

Bratislava 26. apríla (TASR) - Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika pripravil RTVS bohatý televízny a rozhlasový program. Divákom a poslucháčom prinesie najmä diskusie, dokumenty, premiéru bude mať aj detský seriál Mohyla. TASR o tom informovala PR manažérka RTVS Silvia Turnerová.V sobotu 27. apríla a 4. mája večer Dvojka uvedie v premiére dvojdielny dokumentárny film RTVS Milan Rastislav Štefánik, ktorý použitím kombinácie hraných a animovaných prvkov nadväzuje na film True Štúr. V epizódach Astronóm a cestovateľ i Generál a diplomat postupne prinesie pohľad na osobnosť Štefánika z troch rôznych historických perspektív – francúzskej, českej a slovenskej. Práve druhá časť nového filmu v sobotu 4. mája o 20.10 h na Dvojke otvorí tematický večer v deň výročia. O 21.05 h bude nasledovať životopisný film Milan Rastislav Štefánik z roku 1935. V nedeľu 5. mája neskôr večer Dvojka zaradila mimoriadnu reprízu záznamu predstavenia inscenácie Štefánik - Slnko v zatmení z repertoáru Divadla Andreja Bagara v Nitre.Tematické vysielanie Dvojky je sústredené najmä na deň výročia – sobotu 4. mája. O 9.30 h prinesie priamy prenos z Košarísk zo Služieb Božích so spomienkou na Milana Rastislava Štefánika. Kázať bude generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko. Vysielanie bude pokračovať dokumentárnym blokom, zostaveným z vybraných epizód sérií nedávnej produkcie RTVS – Konzervy času i Poklady.sk a popoludní o 15.05 h čaká divákov archívny dokument M. R. Štefánik z roku 1969 s komentárom Ladislava Chudíka. Večer bude patriť už filmom Milan Rastislav Štefánik.O Štefánikovej osobnosti bude diskutovať aj Michal Havran v dvoch najbližších vydania relácie Večera s Havranom. Na budúci utorok 30. apríla o 22.25 h bude hovoriť o jeho pôsobení v zahraničí s historikom a spisovateľom Miroslavom Musilom, ako aj s Bohumilou Ferenčuhovou i Petrom Machom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Ako sa na pôsobenie Štefánika pozerá súčasná francúzska história a verejnosť? Odpovedia v ďalšej diskusii v utorok 7. mája o 22.25 h historik, dôstojník francúzskej armády Frédéric Guelton, špecialista na slovenské dejiny Étienne Boissierie, francúzsky veľvyslanec v SR Christophe F. Léonzi.Pre detských divákov pripravila RTVS trojdielny dobrodružný seriál Mohyla, prvú časť odvysiela Jednotka v nedeľu 28. apríla o 9.05 h. Ďalšie časti seriálu odvysiela Jednotka v nedeľu 5. a 19. mája.Rádio Slovensko prinesie 4. mája živé vysielanie z celonárodnej spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika. Moderátori Marko Varmus a Vlado Seman sprostredkujú atmosféru dňa a prinesú rozhovory s hosťami a návštevníkmi podujatia. Životu a odkazu generála Štefánika sa bude v Príbehu na týždeň venovať Soňa Gyarfašová. Hosťom relácie Kontakty bude vo štvrtok 2. mája autor knihy o Štefánikovi Michal Kšiňan, ktorý príde 31. mája aj na rozhovor do historickej Nočnej pyramídy.Priamo z rodného domu Štefánika v Košariskách bude v deň 100. výročia jeho úmrtia, 4. mája, od 6.15 do 12.15 h vysielať Rádio Regina Západ. V improvizovanom štúdiu historik Pavol Kanis priblíži po 10.00 h rôzne informácie zo života a pôsobenia tohto svetovo známeho politika, diplomata a astronóma. Riaditeľka múzea Alena Petráková poodhalí zaujímavosti nielen z jeho života, ale aj od rôznych zaujímavých hostí, ktorí múzeum navštívili. Počas vysielania bude na nádvorí múzea v Košariskách uvedený do života nový komiks o Štefánikovi, ktorý Rádio Regina podrobne predstaví poslucháčom. Rovnako bude pri odhalení makety mohyly a pri sadení vyšľachtenej ruže, ktorá nesie meno Generál Štefánik.Rádio Devín pripravilo v tejto súvislosti niekoľko premiér. Od pondelka 29. apríla do piatka 3. mája si poslucháči môžu v Rannom ladení od 9.20 h vypočuť reportážny cyklus M. R. Štefánik v umeleckej reflexii. V dokumentárnom Rádiu Devín budú počas troch nedieľ 5., 12. a 19. mája od 18.00 h diskutovať historici a propagátori Štefánikovej osobnosti. Do štúdia prídu Bohumila Ferenčuhová a Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV, diplomat, historik, cestovateľ, publicista, scenárista a spisovateľ literatúry faktu Miroslav Musil a spisovateľ Jozef Banáš. V utorok 14. mája o 20.00 h prinesie Rádio Devín premiéru rozhlasovej hry Petra Pavlaca Tri rozhovory M. R. Š a T. G. M. o zakladateľoch Československej republiky.