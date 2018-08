RTVS sprísnila podmienky čerpania koprodukčného vkladu na film Generál

Milan Rastislav Štefánik Foto: TASR/ Milan Rastislav Štefánik Foto: TASR/

Bratislava 13. augusta (TASR) – Pripravovaný film Generál o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi by sa mal dostať do kín v októbri 2019, televízna trojdielna miniséria má mať premiéru v decembri toho istého roku. Stanovuje to dodatok zmluvy o koprodukčnej spolupráci medzi RTVS a spoločnosťou JMB Film & TV Production Bratislava, ktorý zároveň sprísnil podmienky čerpania koprodukčného vkladu RTVS. O podrobnostiach dodatku, ktorý podpísali 10. augusta, informoval na pondelkovom rokovaní Rady RTVS generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník.Zdôraznil podmienky stanovené dodatkom, ktoré sa viažu k čerpaniu vkladu RTVS. "Koprodukčný partner musí do 31. októbra 2018 zdokladovať krytie svojho spolufinancovania. Ak tak neurobí, je RTVS oprávnená odstúpiť od koprodukčnej zmluvy a žiadať vrátenie doteraz vyplatenej časti svojho vkladu," informoval Rezník. RTVS podľa jeho slov z celkového objemu 1,2 milióna eur svojho finančného koprodukčného vkladu vyplatila 400.000 eur, produkčná spoločnosť ich zatiaľ nepoužila na výrobu filmového diela, prostriedky deponuje na svojom účte.Ďalšou podmienkou pre pokračovanie spolupráce je do 31. augusta 2018 predložiť finálnu verziu prepracovaného scenára kinofilmu a do 10. septembra scenára v prípade televíznej minisérie. Na úprave scenára pracuje nový režisér filmu, ktorým sa stal Francúz Jérôme Cornuau.Dodatok zavádza i ďalšie podmienky pre čerpanie financií RTVS pri výrobe diela, producent musí napríklad na dennej báze informovať o priebehu nakrúcania audiovizuálneho diela a realizácii filmovacích dní. "Myslím, že sme vyrokovali podmienky, ktoré potvrdzujú, že RTVS má nielen eminentný záujem na umeleckej kvalite diela, ale rovnako eminentný záujem aj na tom, aby bolo transparentne použité a odkontrolovateľné každé euro, ktoré do tohto diela štát prostredníctvom RTVS či Audiovizuálneho fondu (AvF) vloží," uviedol generálny riaditeľ RTVS.Filmové dielo mapujúce osudy generála francúzskej armády a jedného zo zakladateľov 1. Československej republiky Milana Rastislava Štefánika začali nakrúcať 5. júla. Postavu Štefánika si zahrá slovenský herec Milan Ondrík. Doteraz boli zrealizované nakrúcania v exteriéroch v obci Košariská a v Martine.Film mal pôvodne prísť do kín už vo februári 2019. Čerpanie štátnych dotácií (realizované prostredníctvom dotácií AvF i prostriedkov pre RTVS na výrobu filmov) pre tento filmový projekt vyvolalo pochybnosti v súvislosti s doterajšou prípravou diela a oddialením jeho realizácie. Strana SaS dokonca podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa z dôvodu podozrenia na subvenčný podvod. Producent diela Milan Stráňava i zástupcovia AvF a RTVS podozrenia rázne odmietli.