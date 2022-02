RTVS spúšťa celodenné spravodajstvo, uvedomuje si silnú vlnu dezinformácií

Miera zodpovednosti voči verejnosti

27.2.2022 (Webnoviny.sk) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) spúšťa od pondelka 28. februára od 6:00 na televíznom okruhu Trojka nepretržité 24-hodinové spravodajsko-publicistické vysielanie. Hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová v tlačovej správe objasnila, že RTVS operatívne mení vysielaciu štruktúru v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku.Vysielanie :24 bude naživo prinášať zásadné vyhlásenia predstaviteľov štátu k aktuálnej politickej a bezpečnostnej situácii a tiež v polhodinových blokoch informovať o tom, čo sa v súčasnosti deje najmä na Ukrajine, ale aj na Slovensku.Okruh ponúkne aj diskusie odborníkov z radov politológov, sociológov, vedcov a politikov. Do vysielania plánuje RTVS zaradiť aj publicistické formáty ako sú Reportéri, Občan za dverami, Kultúra.sk, Svet v obrazoch či Slovensko v obrazoch. Súčasťou spravodajských blokov majú byť Správy a komentáre, Počasie, športové spravodajstvo Góly-body-sekundy či Zelená vlna. Súčasťou televízneho spravodajského vysielania budú aj relácie Z prvej ruky, K veci a Sobotné dialógy, ktoré sa tvoria a vysielajú v Slovenskom rozhlase.RTVS podľa jej generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka v kontexte súčasnej mimoriadnej situácie citlivejšie vníma svoju celospoločenskú úlohu a mieru zodpovednosti voči verejnosti. „Vojna za východnými hranicami Slovenska sa dotýka nás všetkých. Vnímame silnú polarizáciu spoločnosti v časoch, kedy je mimoriadne dôležitá jednota, porozumenie a súcit a uvedomujeme si aj silnú vlnu dezinformácií, ktoré významne prispievajú k tomuto stavu. Práve teraz je úloha RTVS informovať a upokojovať situáciu o to dôležitejšia, a preto sme pristúpili k operatívnemu spusteniu nepretržitého spravodajsko-publicistického vysielania :24,“ objasnil s tým, že chcú vytvoriť pevný a spoľahlivý informačný zdroj pre verejnosť, ktorý bude dostupný pre všetkých 24 hodín denne a sedem dní v týždni.Dočasne poverený riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky Attila Lovász doplnil, že dané vysielanie im dáva priestor ísť do hĺbky pri dôležitých celospoločenských témach v rámci rôznych spravodajských a publicistických formátov.Predseda Rady RTVS Igor Gallo vníma spustenie nepretržitého spravodajského vysielania ako logické a správne manažérske rozhodnutie, keďže súčasné nastavenie programových služieb neumožňuje verejnoprávnemu vysielateľovi poskytnúť v reálnom čase dostatočný vysielací priestor k téme vojny na Ukrajine. „Samozrejme, že takéto rozhodnutie so sebou prináša mnohé riziká, ale počas vojny u nášho suseda sa nemôžeme hrať na krásu. Predpokladám, že táto situácia urýchli vznik spravodajskej programovej služby, ktorú nedávno avizoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník,“ skonštatoval.