RTVS v stredu uvedie dokument a diskusiu o Gustávovi Husákovi

Gustáv Husák, archívne foto. Foto: TASR/Jiří Kruliš Foto: TASR/Jiří Kruliš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) uvedie v stredu (24. 4.) o 20.30 h na Jednotke dokument a diskusiu o Gustávovi Husákovi. Príbeh bývalého československého prezidenta a komunistického politika priblíži historik a predseda KSS Jozef Hrdlička. Do diskusie sa zapojí aj historik Michal Macháček a politik František Mikloško.skonštatoval Jozef Hrdlička. Je presvedčený, že Husák sa zaslúžil aj o pokojný ústavný a štátnický vývoj v krajine.Gustáv Husák sa o politiku a verejný život zaujímal od mladosti. Počas Slovenského národného povstania sa aktívne zapojil do bojov, politickému životu sa venoval aj po druhej svetovej vojne. V roku 1951 bol zatknutý a o tri roky neskôr odsúdený v procese s tzv. buržoáznymi nacionalistami. V roku 1960 bol po rozsiahlej amnestii prepustený a v plnom rozsahu rehabilitovaný. Postupne sa vracal aj do politického života, až sa stal generálnym tajomníkom Komunistickej strany Československa a v rokoch 1975 – 1989 bol prezidentom Československej socialistickej republiky.Gustáv Husák je desiatym finalistom ankety Najväčší Slovák.