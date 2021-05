RTVS: Zmluvy so spoločnosťou Elektronika sú výsledkom transparentných verejných obstarávaní

Vonkajšie vplyvy vylučujú

Smer inicioval odvolávanie

10.5.2021 (Webnoviny.sk) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) po dôkladnom spätnom preverení zmlúv so spoločnosťou Elektronika konštatuje, že sú v súlade s parametrami kontrolných a obstarávacích procesov. Stanovisko agentúre SITA poskytla Andrea Pivarčiová , hovorkyňa RTVS.„Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) ako verejný obstarávateľ postupuje pri uzatváraní zmlúv striktne podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Dôraz pritom kladie na efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov,“ konštatuje generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník Všetky zmluvné vzťahy so spoločnosťou Elektronika sú podľa neho výsledkom transparentných verejných obstarávaní, pričom RTVS pri nich vždy hľadela na najnižšiu cenu.„Dôrazne sa ohradzujeme a absolútne vylučujeme akékoľvek vplyvy externého prostredia na interné procesy RTVS,“ dodal Rezník.Vzťahy so spoločnosťou Elektronika považuje za transparentné aj Igor Gallo , predseda Rady RTVS. Dodal, že ak má niekto podozrenie, že to bolo inak, má sa obrátiť na kompetentné inštitúcie, ktoré to vyhodnotia.„Verím, že je to dostačujúce na to, aby ani RTVS, ani Rada neboli v tomto prípade vťahovaní do politického boja,“ uzavrel Gallo.Predseda strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico vo štvrtok 29. apríla poukázal na to, že spoločnosť Elektronika, ktorej predsedom predstavenstva je brat ministerky Márie Kolíkovej Za ľudí ), a v ktorej bola členkou predstavenstva aj ona v roku 2016, uzavrela v roku 2020 s RTVS zmluvy za 1,5 milióna eur.Mária Kolíková odišla z predstavenstva firmy, keď sa stala štátnou tajomníčkou na ministerstve spravodlivosti v roku 2016. Vo firme po nej nastúpil Lukáš Opett. Aj z tohto dôvodu v pondelok ministerka Kolíková čelí v Národnej rade SR odvolávaniu.