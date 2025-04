Rubio: Nasledujúci týždeň by mohol byť „veľmi kritický“ pre úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine

27.4.2025 (SITA.sk) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že nasledujúci týždeň by mohol byť „veľmi kritický" pre úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine. Prezident Donald Trump vyvíja tlak na Moskvu a Kyjev, aby uzavreli dohodu.Trump, ktorý sa v sobotu stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na pohrebe pápeža Františka , prejavuje rastúcu netrpezlivosť voči obom stranám a naznačil, že ruský prezident Vladimir Putin „nechce zastaviť vojnu".„Sme blízko, ale nie dosť blízko," povedal Rubio v spravodajskom programe „Meet the Press" televízie NBC a dodal: „Myslím si, že toto bude veľmi kritický týždeň."Rubio povedal, že stále existujú „dôvody na optimizmus, ale aj na realizmus", pokiaľ ide o šance na dohodu o ukončení konfliktu vyvolaného ruskou inváziou vo februári 2022.„Jediným riešením tejto vojny je dohodnuté urovnanie, kde sa obe strany budú musieť vzdať niečoho, čo údajne chcú, a budú musieť dať druhej strane niečo, čo by si neželala, aby dala," povedal.