Rúhání: Irán dodrží svoje záväzky vyplývajúce z jadrovej dohody

Iránsky prezident Hasan Rúhání, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 3. júla (TASR) - Irán dodrží svoje záväzky vyplývajúce z dohody o svojom jadrovom programe, ak sa naplnia prísľuby, ktoré z nej vyplývajú. Počas návštevy Švajčiarska to v utorok v Berne vyhlásil iránsky prezident Hasan Rúhání.Ten sa predtým so švajčiarskymi vládnymi činiteľmi dohodol na prehĺbení dvojstranných vzťahov. Ani jedna zo strán však k tomu neuviedla ďalšie podrobnosti, uviedla agentúra DPA.Medzinárodne angažované firmy musia pri obchodných transakciách s Iránom rátať so sankciami po tom, čo americký prezident Donald Trump odstúpil od dohody s Iránom a sprísnil sankcie uvalené na islamskú republiku.Najvyšší iránsky predstaviteľ v pondelkovom prejave ku krajanom vo Švajčiarsku varoval, že regionálne zásobovanie ropou môže byť ohrozené, ak sa Spojeným štátom podarí svojich spojencov presvedčiť, aby prestali kupovať iránsku ropu. Irán je s viac než dvoma miliónmi barelov denne druhým najväčším vývozcom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).V stredu bude iránsky prezident rokovať s vedúcimi predstaviteľmi Rakúska vo Viedni, a to okrem iného aj o spomínanej jadrovej dohode. O jej záchrane by sa malo v piatok v rakúskej metropole rokovať za účasti šéfa iránskej diplomacie aj na úrovni ministrov zahraničných vecí Číny, Francúzska, Nemecka, Ruska a Veľkej Británie. Oficiálne zdroje však túto schôdzku zatiaľ nepotvrdili.