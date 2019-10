Rúhání odmietol prevziať hovor od Trumpa, tvrdí francúzsky diplomat

Hasan Rúhání, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 2. októbra (TASR) - Iránsky prezident Hasan Rúháni odmietol v septembri prevziať telefonický hovor od šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaný francúzsky diplomatický zdroj.Podľa neho Trump zatelefonoval Rúhánímu 24. septembra, v čase, keď sa obaja politici zúčastňovali na všeobecnej rozprave Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vtedy snažil sprostredkovať schôdzku lídrov USA a Iránu s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii napätia medzi týmito krajinami.povedal v utorok diplomatický zdroj citovaný agentúrou AFP.Macron sa vtedy v priebehu 48 hodín stretol trikrát s Trumpom a dvakrát s Rúháním; stretnutie oboch štátnikov v New Yorku sa mu však napokon zorganizovať nepodarilo.Iránsky prezident totiž trval na tom, že rozhovory by boli možné len v prípade, ak by Trump zrušil ekonomické sankcie voči Teheránu. Šéf Bieleho domu zase najskôr požadoval od Iránu záväzky týkajúce sa jeho jadrového programu, vývoja balistických rakiet a aktivít v regióne Blízkeho východu.Podľa zdroja z prostredia francúzskej diplomacie, citovaného agentúrou AFP, sa Macron do poslednej chvíle usiloval sprostredkovať aspoň priamy kontakt Trumpa s Rúháním. Francúzski technici za týmto účelom dokonca nainštalovali bezpečnú telefonickú linku medzi newyorským hotelom Lotte, kde sa zdržiaval Trump, a hotelom Millenium, kde bývala iránska delegácia.Trump na Macronov popud Rúhánímu skutočne zavolal 24. septembra o 21.00 h miestneho času. Rúhání však francúzskemu prezidentovi povedal, že hovor neprevezme. Nepomohlo ani to, že Macron v tom čase osobne do hotela Millenium prišiel.Napätie medzi Teheránom a Washingtonom rastie už od vlaňajšieho mája, keď Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody, ktorú s islamskou republikou v roku 2015 uzavreli svetové mocnosti. Po sérii incidentov z posledných mesiacov vznikli dokonca obavy z možného vypuknutia regionálneho vojenského konfliktu medzi USA a Iránom.