Rúhání: Pre vyriešenie americko-iránskeho sporu treba zrušiť sankcie

Hasan Rúhání, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 26. júna (TASR) - Neustále sa vyostrujúci spor medzi Spojenými štátmi a Iránom nebude vyriešený, pokým Washington nezruší protiiránske sankcie. Iránsky prezident Hasan Rúhání to povedal v utorok večer v telefonáte s francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom, informovala tlačová agentúra DPA.varoval Rúhání a pripomenul minulotýždňové zostrelenie amerického bezposádkového lietadla. Dodal, že Irán "nemá žiadny záujem na napätí v regióne a obzvlášť nechce vojnu, a to ani so Spojenými štátmi". Zodpovednosť za súčasnú situáciu pripísal Washingtonu.Rúhání ďalej uviedol, že Irán je stále oddaný jadrovej dohode z roku 2015, ktorej ďalší osud je v súčasnosti neistý, a že je ochotný preukázať pružnosť.ubezpečil.Dohoda z roku 2015, oficiálne označovaná ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Iránska vláda ešte začiatkom mája vyhlásila, že sa ďalej necíti viazaná dohodnutými ohraničeniami, pokiaľ ide o zásoby obohateného uránu a ťažkej vody. Americký prezident Donald Trump pritom odstúpil od spomínanej dohody už v máji 2018 a následne obnovil sankcie voči Iránu vrátane embarga na dovoz ropy.Podľa Rúháního by sa Teherán k dodržiavaniu svojich záväzkov vrátil, ak by dokázali svoje záväzky dodržať aj zvyšní signatári dohody - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko a Rusko. Jednostranným odstúpením podľa neho Spojené štáty "poškodili všetkých vrátane vlastných obyvateľov".