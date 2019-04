Rúhání: USA musia prestať s nátlakom a ospravedlniť sa

Iránsky prezident Hasan Rúhání, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 24. apríla (TASR) - Irán je ochotný rokovať s Amerikou len pod podmienkou, že Spojené štáty prestanú vytvárať nátlak a ospravedlnia sa. V stredu to vyhlásil iránsky prezident Hasan Rúhání, ktorého citovali štátne médiá a následne i agentúra Reuters.Ceny ropy dosiahli od novembra vrchol v utorok - po tom, čo Washington v pondelok oznámil, že na budúci týždeň prestanú platiť všetky výnimky zo zákazu dovozu iránskej ropy, postihnutej sankciami. Výnimku malo udelenú niekoľko štátov. Washington takto tlačí na dovozcov, aby prestali nakupovať ropu od Teheránu, a naďalej obmedzuje jej globálne dodávky." uviedol iránsky prezident Rúhání.Biely dom v pondelok oznámil, že americký prezident Donald Trump nepredĺži výnimku na zákaz dovozu iránskej ropy, ktorú Washington v novembri 2018 udelil ôsmim krajinám. Biely dom vo vyhlásení uviedol, že cieľom tohto rozhodnutia je "Hoci Washington pôvodne udelil výnimku na zákaz dovozu iránskej ropy ôsmim krajinám, Taliansko, Grécko a Taiwan už medzitým prestali iránsku ropu dovážať. Výnimka sa tak v praxi naďalej týka len Japonska, Južnej Kórey, Turecka, Číny a Indie, pričom jej platnosť by sa mala skončiť 2. mája.Európska únia vyjadrila v utorok poľutovanie nad pondelkovým rozhodnutím USA nepredĺžiť výnimku na zákaz dovozu iránskej ropy pre osem krajín. Zároveň upozornila na to, že tento krok môže ešte viac podkopať historickú jadrovú dohodu s Iránom z roku 2015.