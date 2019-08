Ruiz súhlasil s odvetou s Joshuom v Saudskej Arábii

Americký profesionálny boxer Andy Ruiz (vpravo) a Anthony Joshua z Británie počas súboja v superťažkej váhe 1. júna 2019 v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Diriyah 23. augusta (TASR) - Mexický profesionálny boxer Andy Ruiz už súhlasil, aby sa odveta s Britom Anthonym Joshuom uskutočnila 7. decembra v Saudskej Arábii. V Diriyahu bude obhajovať opasky organizácií WBA (Super), IBF, WBO aj IBO v superťažkej hmotnostnej kategórii, ktoré vybojoval práve šokujúcim triumfom nad Joshuom 1. júna.Dejisko už skôr ohlásil promotér Eddie Hearn, ale nový šampión chcel premiestniť odvetu do USA, kde sa uskutočnil prvý zápas, alebo do Mexika. Organizátori mu však prisľúbili vyššiu finančnú odmenu, než mu pôvodne garantoval kontrakt, v ktorom mal Joshua garantované právo na druhé stretnutie. Informoval o tom server The Athletic.