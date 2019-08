Rumunská premiérka chce, aby vláda pokračovala

Na snímke rumunská premiérka Viorica Dancilaová. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bukurešť 28. augusta (TASR) - Rumunská premiérka Viorica Dancilaová sľúbila, že Sociálnodemokratická strana (PSD) sa pri moci udrží aj napriek tomu, že v pondelok odišla z vlády koaličná Aliancia liberálov a demokratov (ALDE). Informovala o tom agentúra AFP.uviedla Dancilaová v utorok na Facebooku.Šéfka rumunskej vlády zverejnila toto vyhlásenie po tom, ako rezignovali traja zo štyroch ministrov ALDE. Vzdať sa svojej pozície odmietla len ministerka obrany Ramona Manescová, pričom avizovala, že je pripravená, hoci aj vylúčeniu zo strany.Dancilaová má teraz 45 dní na to, aby na voľné miesta navrhla nových ministrov a získala pre takto rekonštruovanú vládu dôveru parlamentu.Získanie dôvery zákonodarcov však nebude podľa AFP pre Dancilaovú jednoduché, keďže jej strana má v 465-člennom parlamente len 205 poslaneckých mandátov, pričom opozičné strany už avizovali, že dôveru novej vláde nevyjadria.Hoci PSD posledných 30 rokov dominovala rumunskej politike, strana utrpela v májových voľbách do europarlamentu ťažkú porážku, pričom jej bývalý šéf Liviu Dragunea bol krátko nato odsúdený za korupciu.ALDE, ktorá má v súčasnej vláde štyroch ministrov, sa rozhodla vystúpiť z koalície po tom, ako stratila dôveru v Dancilaovú. Uviedol to líder strany Calin Popescu-Tariceanu.povedal Tariceanu, ktorý bol v rokoch 2004-08 rumunským premiérom.Nezhody medzi PSD a ALDE sa prehĺbili po tom, ako Dancilaová oznámila rozhodnutie kandidovať v novembrových prezidentských voľbách.