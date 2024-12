Rumunské úrady vykonali razie v súvislosti s financovaním kampane kontroverzného prezidentského kandidáta Georgescua

Razie na troch miestach

Rusko popiera zasahovanie

7.12.2024 (SITA.sk) - Rumunské úrady v sobotu vykonali razie v súvislosti s mužom podozrivým z nelegálneho financovania kampane na podporu prezidentskej kandidatúry Călina Georgescua Stalo sa tak len deň po tom, čo ústavný súd krajiny anuloval prezidentské voľby, v ktorých tento krajne pravicový kandidát vyhral prvé kolo.Razie sa odohrali na troch miestach v Brašove. Zakladali sa na podozreniach z volebnej korupcie, prania špinavých peňazí a kyberpodvodu, uviedla rumunská prokuratúra.Podľa nej majú predmetné financie pôvod v kriminálnej činnosti. Nemenovaný predstaviteľ prokuratúry pre agentúru AP uviedol, že prehľadané nehnuteľnosti majú súvis s Bogdanom Peschirom, ktorého predviedli v Bukurešti na vypočúvanie.Ústavný súd v Rumunsku bezprecedentne anuloval výsledky prvého kola volieb po tom, čo v stredu vyšli najavo odtajnené spravodajské informácie, podľa ktorých Rusko zorganizovalo rozsiahlu kampaň na platformách ako TikTok a Telegram na podporu Georgescua.Podľa týchto informácií je Peschir kľúčový hráč stojaci za masívnou kampaňou na TikToku. Tajné služby uviedli, že používateľom tejto videoplatformy zaplatil 361-tisíc eur, aby propagovali Georgescua a zvýšili tak jeho popularitu.Medzi Peschirom a údajným ruským zasahovaním nie je žiadna jasná súvislosť. Rusko popiera, že by zasahovalo do diania v Rumunsku.Vtedy málo známy krajne pravicový populista Georgescu vyšiel z novembrového prvého kola volieb so ziskom 22,94 % hlasov. Na druhom mieste skončila reformistka Elena Lasconi (19,18 %). Georgescu je jedným z najhlasnejších propagátorov protizápadných myšlienok v Rumunsku, pričom tvrdí, že EÚ NATO primerane nezastupujú rumunské záujmy, a tvrdí, že ruskú vojnu na Ukrajine manipulujú americké zbrojárske spoločnosti.Proces voľby rumunského prezidenta sa po rozhodnutí ústavného súdu začne od nuly a vláda bude mať za úlohu stanoviť nový dátum. Kandidáti sa budú musieť znova zaregistrovať a prejsť procesom posúdenia.