Rumunskí veterinári bojujú s epidémiou afrického moru ošípaných

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 3. augusta (TASR) - Výskyt afrického moru ošípaných vo viacerých oblastiach Rumunska, predovšetkým však v oblasti delty Dunaja a čiernomorskom regióne, si vynútil medzičasom likvidáciu viac ako 61.000 ošípaných. Informovali o tom v piatok tamojšie veterinárne zdroje.Africký mor ošípaných sa v balkánskej krajine objavil vlani na sklonku júla v dvoch hospodárstvach v okolí Satu Mare, mesta na severozápade Rumunska. Odvtedy sa v tomto regióne rozširoval iba pomaly alebo stagnoval. Podstatne dynamickejšie bolo však rozširovanie ochorenia v dunajskej delte a v čiernomorskom regióne.Informácie od expertov naznačujú, že sa epidémia rozšírila medzičasom už na takmer celé územie Sedmohradska a juh Moldavska, čo by predpokladalo likvidáciu viac ako 100.000 ošípaných.Podľa informácií serveru tolo.ro ohrozuje africký mor ošípaných predovšetkým 1,4 milióna z celkove viac ako 4,4 milióna ošípaných, a to zvieratá z domácich chovov.Bulharsko reagovalo v druhej polovici júla na výskyt ochorenia v susednej krajine výstavbou plota na svojich severných hraniciach s Rumunskom. Cieľom kroku je zabrániť infikovaným diviakom v presune do Bulharska, kde sa prípady tejto nákazy dovtedy nevyskytli.Ochorenie vírusového charakteru, ktoré nie je nebezpečné pre ľudí, sa vyskytlo v uplynulých mesiacoch aj vo viacerých iných európskych štátoch, napríklad v Česku, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku či na Ukrajine.