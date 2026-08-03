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03. augusta 2026
Rumunsko muselo odstreliť skalu v Dunaji, aby zabránilo odstaveniu jadrovej elektrárne – VIDEO
Zástupca náčelníka štábu rumunského námorníctva Marcel Neculae uviedol, že armáda pripravila viacero scenárov riešenia kritického poklesu hladiny Dunaja. Rumunská armáda pri druhom pokuse úspešne ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Zástupca náčelníka štábu rumunského námorníctva Marcel Neculae uviedol, že armáda pripravila viacero scenárov riešenia kritického poklesu hladiny Dunaja.
Rumunská armáda pri druhom pokuse úspešne vykonala kontrolovaný odstrel skaly Paržoja v Dunaji, aby presmerovala časť toku do ramena Starý Dunaj a zabezpečila dostatočný prívod vody pre jadrovú elektráreň Cernavoda. Informoval o tom v pondelok portál news.ro.
Prvý pokus o odstrel, ktorý uskutočnili deň predtým, nepriniesol očakávaný výsledok. Zástupca náčelníka štábu rumunského námorníctva Marcel Neculae uviedol, že armáda pripravila viacero scenárov riešenia kritického poklesu hladiny Dunaja. Po analýze sa odborníci rozhodli vybudovať podvodný prah na ramene Bala.
„Očakávame, že už zajtra budú člny naložené kameňom, ako aj prázdne člny, ktoré naplnia materiálom získaným z dnešných a zajtrajších výbuchov, spoločne pracovať na výstavbe tohto podvodného prahu. Dúfame, že do utorka bude hotový a dosiahneme očakávaný výsledok - zvýšenie hladiny vody v Starom Dunaji, a tým aj pri jadrovej elektrárni v Cernavode,“ citoval Neculaea portál Profit.
Rumunská vláda už 1. augusta vyhlásila, že robí všetko pre to, aby zabránila odstaveniu jadrovej elektrárne Cernavoda. Situácia však podľa nej zostáva zložitá, keďže väčšinu európskych krajín zasiahlo sucho a horúčavy. Zrážky spadli iba v Rakúsku, no voda z nich dorazí k elektrárni približne o dva týždne.
Podľa prognóz bude hladina Dunaja najmenej do 7. augusta naďalej klesať. Rumunská vláda upozornila, že pri súčasnom stave vody, najmä ak bude ďalej ubúdať, by elektráreň Cernavoda dokázala fungovať na hranici svojich možností už len štyri až päť dní.
Prvý blok jadrovej elektrárne odstavili 29. júla, čo znížilo domácu výrobu elektriny v Rumunsku približne o desať percent v čase zvýšenej spotreby spôsobenej horúčavami.
Dunaj podľa materiálu prechádza jednou z najvážnejších kríz za ostatné desaťročia v dôsledku mimoriadnych horúčav a dlhotrvajúceho sucha v strednej a južnej Európe. Nízka hladina rieky ovplyvňuje aj lodnú dopravu a zhoršuje kvalitu vody, pričom urýchľuje jej „kvitnutie“ vrátane delty Dunaja, ktorej časť leží na území Ukrajiny.
Po úspešnom odstrele poverený rumunský minister obrany Radu Miruta vyhlásil, že jeden dodatočný deň prevádzky jadrovej elektrárne je z finančného hľadiska približne trikrát výhodnejší než náklady na vykonané práce. „Bez ohľadu na to, aké budú konečné dôsledky pre jadrovú elektráreň Cernavoda v najbližších dňoch, zničenie tejto skaly je dôležité tak pre lodnú dopravu, ako aj pre ďalšie prehlbovanie koryta Starého Dunaja. Dnešná etapa operácie, za ktorú zodpovedala armáda, bola úspešná,“ povedal.
Miruta dodal, že projekt počítajúci s odstrelom vznikol už pred niekoľkými rokmi. „Tu sa Dunaj rozdeľuje: rameno Bala má výškový rozdiel približne štyri metre. Preto približne 85 percent prietoku smeruje práve tadiaľ, zatiaľ čo smerom k Cernavode len 15 percent. Aby sa tento nepomer napravil, vznikol projekt zvýšenia dna ramena Bala a prehĺbenia koryta Starého Dunaja, aby sa prietok prerozdelil. Nikdy sa však nezrealizoval. Tento projekt sme našli na ministerstve dopravy, kde bol od apríla 2024 zablokovaný,“ vysvetlil minister.
Zdroj: SITA.sk - Rumunsko muselo odstreliť skalu v Dunaji, aby zabránilo odstaveniu jadrovej elektrárne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rumunská armáda pri druhom pokuse úspešne vykonala kontrolovaný odstrel skaly Paržoja v Dunaji, aby presmerovala časť toku do ramena Starý Dunaj a zabezpečila dostatočný prívod vody pre jadrovú elektráreň Cernavoda. Informoval o tom v pondelok portál news.ro.
Prvý pokus o odstrel, ktorý uskutočnili deň predtým, nepriniesol očakávaný výsledok. Zástupca náčelníka štábu rumunského námorníctva Marcel Neculae uviedol, že armáda pripravila viacero scenárov riešenia kritického poklesu hladiny Dunaja. Po analýze sa odborníci rozhodli vybudovať podvodný prah na ramene Bala.
„Očakávame, že už zajtra budú člny naložené kameňom, ako aj prázdne člny, ktoré naplnia materiálom získaným z dnešných a zajtrajších výbuchov, spoločne pracovať na výstavbe tohto podvodného prahu. Dúfame, že do utorka bude hotový a dosiahneme očakávaný výsledok - zvýšenie hladiny vody v Starom Dunaji, a tým aj pri jadrovej elektrárni v Cernavode,“ citoval Neculaea portál Profit.
Rumunská vláda už 1. augusta vyhlásila, že robí všetko pre to, aby zabránila odstaveniu jadrovej elektrárne Cernavoda. Situácia však podľa nej zostáva zložitá, keďže väčšinu európskych krajín zasiahlo sucho a horúčavy. Zrážky spadli iba v Rakúsku, no voda z nich dorazí k elektrárni približne o dva týždne.
???????????? Rumunia wysadza skałę w Dunaju żeby utrzymać pracę elektrowni atomowej w Cernavodzie.
Najpierw kontekst:
????️ Trwająca właśnie ekstremalna obniżyła Dunaj do poziomu bliskiego rekordowi z 1985 r. Przepływ jest obecnie trzy razy mniejszy niż wieloletnia średnia dla lipca.… pic.twitter.com/8IOGvlT8eG
— Kamil Całus (@KamilCaus) August 3, 2026
Podľa prognóz bude hladina Dunaja najmenej do 7. augusta naďalej klesať. Rumunská vláda upozornila, že pri súčasnom stave vody, najmä ak bude ďalej ubúdať, by elektráreň Cernavoda dokázala fungovať na hranici svojich možností už len štyri až päť dní.
Prvý blok jadrovej elektrárne odstavili 29. júla, čo znížilo domácu výrobu elektriny v Rumunsku približne o desať percent v čase zvýšenej spotreby spôsobenej horúčavami.
Dunaj podľa materiálu prechádza jednou z najvážnejších kríz za ostatné desaťročia v dôsledku mimoriadnych horúčav a dlhotrvajúceho sucha v strednej a južnej Európe. Nízka hladina rieky ovplyvňuje aj lodnú dopravu a zhoršuje kvalitu vody, pričom urýchľuje jej „kvitnutie“ vrátane delty Dunaja, ktorej časť leží na území Ukrajiny.
Po úspešnom odstrele poverený rumunský minister obrany Radu Miruta vyhlásil, že jeden dodatočný deň prevádzky jadrovej elektrárne je z finančného hľadiska približne trikrát výhodnejší než náklady na vykonané práce. „Bez ohľadu na to, aké budú konečné dôsledky pre jadrovú elektráreň Cernavoda v najbližších dňoch, zničenie tejto skaly je dôležité tak pre lodnú dopravu, ako aj pre ďalšie prehlbovanie koryta Starého Dunaja. Dnešná etapa operácie, za ktorú zodpovedala armáda, bola úspešná,“ povedal.
Miruta dodal, že projekt počítajúci s odstrelom vznikol už pred niekoľkými rokmi. „Tu sa Dunaj rozdeľuje: rameno Bala má výškový rozdiel približne štyri metre. Preto približne 85 percent prietoku smeruje práve tadiaľ, zatiaľ čo smerom k Cernavode len 15 percent. Aby sa tento nepomer napravil, vznikol projekt zvýšenia dna ramena Bala a prehĺbenia koryta Starého Dunaja, aby sa prietok prerozdelil. Nikdy sa však nezrealizoval. Tento projekt sme našli na ministerstve dopravy, kde bol od apríla 2024 zablokovaný,“ vysvetlil minister.
Zdroj: SITA.sk - Rumunsko muselo odstreliť skalu v Dunaji, aby zabránilo odstaveniu jadrovej elektrárne – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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