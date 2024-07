Rumunsko nemá možnosti na zostrelenie ruských dronov nad Ukrajinou

28.7.2024 (SITA.sk) - Rumunsku chýba schopnosť zostreliť ruské bezpilotné lietadlá nad Ukrajinou, aby zabránilo zásahu rumunského územia. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Digi24, v súvislosti so zrútením ruských dronov na rumunskej pôde to povedal rumunský premiér Marcel Ciolacu V Rumunsku boli tento týždeň nájdené trosky ruských dronov. Podľa rozviedky tieto bezpilotné lietadlá v blízkosti hraníc s Rumunskom zvyčajne zostreľuje ukrajinská strana. „Aby sme ich zostrelili, musíme spustiť paľbu na ukrajinské územie. Nemáme na to povolenie, nepočul som o žiadnom rozhodnutí v tejto veci,“ povedal Ciolacu.Rumunský premiér vraví, že po predchádzajúcich incidentoch boli posilnené bezpečnostné opatrenia vo vzdušnom priestor. „Rumunom v oblasti naďalej nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ skonštatoval Ciolacu.