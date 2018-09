Rumunský ústavný súd odobril referendum o definovaní manželstva

Na snímke poslanci rumunského parlamentu, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 17. septembra (TASR) - Rumunský ústavný súd dal v pondelok zelenú referendu o zmene ústavy, ktorá by manželstvo definovala výlučne ako zväzok muža a ženy. Členovia súdu pomerom hlasov 7:2 rozhodli, že plebiscitu naplánovanému na 7. október nestojí v ceste nijaká právna prekážka, informovala agentúra AP.Rumunský Senát odobril konanie referenda v tejto otázke ešte minulý týždeň - po tom, ako sa zhruba tri milióny Rumunov podpísali pod petíciu požadujúcu novelu ústavy, ktorá by pozmenila definíciu manželstva. To je totiž v súčasnej rumunskej legislatíve definované len ako zväzok medzi dvoma manželmi.Viacerí zákonodarcovia v spoločensky konzervatívnom Rumunsku sa zasadzujú za to, aby sa ústava pozmenila v súlade s náboženstvom. Referendum naopak odsudzujú aktivisti lobujúci za rovnaké práva pre homosexuálne páry.Rumunsko sobáše osôb rovnakého pohlavia neuznáva a takýmto párom neposkytuje ani žiadnu právnu ochranu, priblížila agentúra AP. Aby bol plebiscit o manželstve platný, musí sa na ňom zúčastniť najmenej 30 percent rumunských voličov.