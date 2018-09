Rumunský ústavný súd podporil právo homosexuálov na manželský život

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 28. septembra (TASR) - Ústavný súd Rumunska vo štvrtok rozhodol, že homosexuálne páry žijúce v tejto krajine majú mať rovnaké práva ako heterosexuálne.Informoval o tom v piatok portál EURACTIVE. Portál súčasne dodal, že tento súdny verdikt je v rozpore s cieľom referenda, ktoré sa v Rumunsku uskutoční v októbri a ktoré sa snaží zmeniť definíciu manželstva v ústave, a tým de facto zabrániť uzatváraniu manželstiev osobami rovnakého pohlavia.Ústavný súd vo svojom verdikte zo štvrtka uviedol, že homosexuálne páry majú rovnaké právo na súkromný a rodinný život ako heterosexuálne, a preto by im mali byť uznané rovnaké práva i povinnosti.Tento verdikt vyniesol ústavný súd pred referendom, naplánovaným na 6. a 7. októbra, ktoré by mohlo spresniť definíciu "rodiny" v rumunskej ústave na zväzok muža a ženy. Teraz je totiž manželstvo v Rumunsku vnímané len ako zväzok medzi dvoma manželmi.Plebiscit iniciovalo združenie Koalícia pre rodinu a iné subjekty blízke pravoslávnej cirkvi.Konanie referenda začiatkom septembra odobril rumunský Senát. Konal na základe petície požadujúcej novelu ústavy, ktorá by pozmenila definíciu manželstva. Petíciu podpísali zhruba tri milióny Rumunov.Viacerí zákonodarcovia v spoločensky konzervatívnom Rumunsku sa zasadzujú za to, aby sa ústava pozmenila v súlade s náboženstvom. Referendum, naopak, odsudzujú aktivisti lobujúci za rovnaké práva pre homosexuálne páry.Rumunsko sobáše osôb rovnakého pohlavia neuznáva a takýmto párom neposkytuje ani žiadnu právnu ochranu, priblížila agentúra AP.Aby bol plebiscit o manželstve platný, musí sa na ňom zúčastniť najmenej 30 percent rumunských voličov.Vypísanie referenda o tejto otázke je terčom kritiky liberálnej časti rumunskej spoločnosti, ale aj zo zahraničia.Ľudskoprávna organizácia Amnesty International tvrdí, že ak bude referendum platné a Rumunsko urobí zmeny vo svojej ústave, pôjde o porušenie medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv a homofóbnu diskrimináciu.Proti referendu v Rumunsku namietajú aj sociálni demokrati v Európskom parlamente, ktorí upozorňujú, že agenda "tradičnej rodiny sa odkláňa od progresívnej línie ich klubu (S&D).Skupina europoslancov z krídla S&D usporiadala v stredu v Bukurešti stretnutie, v ktorom za účasti rumunskej premiérky Vioriky Dancilaovej diskutovala o otázkach právneho štátu.Pripomínali na ňom, že Rumunsko preberie predsedníctvo v Rade Európskej únie už v januári, teda pred voľbami do europarlamentu, a preto rumunskú vládu žiadali, aby poskytla "objasnenie" v niekoľkých otázkach - vrátane početných veľkých káuz korupcie a nadchádzajúceho referenda o zákaze manželstiev rovnakého pohlavia.Dancilaová poznamenala, že v prospech referenda nepodnikla nijakú kampaň, no europoslanci z S&D mali informácie, že v Rumunsku robí premiérka presný opak, konštatoval EURACTIVE.