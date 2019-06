Rus, odsúdený za urážku úradov na internete, sa obrátil na ESĽP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. júna (TASR) - Prvý ruský občan, ktorý bol stíhaný podľa nového zákona o prejavoch neúcty voči štátnej moci a výkonným orgánom na sociálnych sieťach, podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).Informovala o tom v piatok agentúra Interfax s odvolaním sa na právnika sťažovateľa, ktorým je Jurij Kartyžev. Ten 31. marca tohto roku zverejnil na sociálnej sieti VKontakte dva nevyberavé príspevky kritizujúce ruského prezidenta. Jedným z nich bol text" a pripojil k nemu fotografiu ruského prezidenta.Žalobca sa domnieva, že príslušné ruské orgány obmedzili jeho právo na slobodu prejavu. Podľa Kartyževa slovoneodkazovalo na osobnosť prezidenta Vladimira Putina, ale šlo o hodnotenie efektívnosti domácej a zahraničnej politiky, ktorú presadzuje prezident Ruskej federácie, a jej výsledky, vrátane zmysluplnosti nakladania s finančnými prostriedkami z federálneho rozpočtu. Šlo teda o témy verejného záujmu, tvrdí žalobca.V jeho podnete na ESĽP sa uvádza, že ruské súdy sa nepokúšali dosiahnuť rovnováhu medzi ľudským právom slobodne vyjadriť svoje názory na spoločensky významné otázky a potrebou chrániť Putinovu povesť a autoritu vlády.Kartyžev poukazuje aj na nejasnosť formulácie v rozsudku ruského súdu, že sa dopustil "" a použil". Žalobca namieta, že žiadne z týchto konštatovaní sa nemôže oprieť o právnu definíciu a nemá jednoznačný výklad.Žalobca napokon napadol aj výšku pokuty - 30.000 rubľov (420 eur) -, ktorá je dvojnásobkom Kartyževovej priemernej mesačnej mzdy.Rozsudok nad Kartyževom okresný súd v Novgorodskej oblasti. O mesiac neskôr ho potvrdil aj krajský súd.Ako dodala agentúra Interfax, ESĽP už sformuloval stanovisko k zákonom o urážke verejného činiteľa a pohŕdaní štátnou mocou, keď rozhodol, že existencia takýchto zákonov neporušuje Európsky dohovor o ľudských právach. Súčasne však upozornil, že treba umožniť politickú kritiku, dokonca aj urážlivú a šokujúcu, ak neprechádza do osobného útoku.K problému sa vo štvrtok počas priamej linky s občanmi vyjadril aj samotný Putin, keď práve na otázku od sociálnej siete VKontakte odpovedal, že ľudia majú právo kritizovať úrady a v Rusku prijatý zákon by sa nemal používať na obmedzenie tohto práva. Podľa prezidenta bol zákon prijatý s cieľom potrestať za urážku štátnych symbolov, vlajky alebo štátneho znaku a podobne.Zákon umožňujúci ruským úradom trestať za urážku spoločnosti, štátnych symbolov a orgánov, verejnej mravnosti či ľudskej dôstojnosti platí v Rusku od konca marca. Previnilcom hrozí pokuta do 100.000 rubľov (1400 eur) a v prípade opakovaného prehrešku aj dva týždne väzenia.