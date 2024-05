Rušenie GPS signálu nad Baltským morom je pravdepodobne vedľajším efektom Ruska proti útočným dronom

Vedľajší účinok ruskej sebaobrany

Bezpečné lietanie do Fínska

4.5.2024 (SITA.sk) - Rušenie signálov GPS nad Baltským morom bolo „s najväčšou pravdepodobnosťou“ vedľajším účinkom úsilia Ruska proti útočným dronom. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Politico, tvrdí to fínska dopravná a komunikačná agentúra Traficom.„Zasahovanie sa zintenzívnilo, keď sa v januári 2024 začali útoky ukrajinských dronov na ruskú energetickú infraštruktúru,“ uvádza sa vo vyhlásení fínskej agentúry.„Je možné, že rušenie v súčasnosti pozorované v letectve je s najväčšou pravdepodobnosťou vedľajším účinkom ruskej sebaobrany, ktorá sa používa na zabránenie navigácii a kontrole dronov riadených GNSS (globálnym navigačným satelitným systémom) alebo mobilnými frekvenciami,“ poznamenal Traficom.Fínska agentúra tiež uviedla, že lietanie do a z Fínska je bezpečné vďaka inerciálnej navigácii a alternatívam pozemnej navigácie, hoci GPS je stále „hlavným zdrojom navigačných informácií v letectve“.Začiatkom tohto týždňa letecká spoločnosť Finnair pozastavila na mesiac lety do estónskeho mesta Tartu po tom, ako dve jej lietadlá nemohli v Tartu pristáť pre poruchy GPS signálu. Pobaltské krajiny poznamenali, že rušenie GPS, z ktorého je Rusko obvinené, môže spôsobiť leteckú katastrofu.