Rušenie pobočiek Slovenskej pošty je nezmysel a Doležal nevyužil jej potenciál, kritizuje Janckulík

29.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta podľa strany KDH čelí neprimeranej kritike ministra dopravy Andreja Doležala Rezort dopravy chce rušiť pobočky a služby napriek tomu, že pošta má vybudovanú bezkonkurenčnú poštovú sieť, ktorá namiesto krátenia potrebuje skôr nový impulz.Ako upozornil podpredseda KDH Igor Janckulík , tieto kroky spôsobia pokles dostupnosti a kvality služieb predovšetkým v dotknutých dedinách či mestách najmä pre dôchodcov.Podľa neho kritizovať Slovenskú poštu po takmer roku šéfovania v rezorte, a pritom sa nesnažiť využiť potenciál už vytvorenej poštovej siete a rozšíriť portfólio služieb, je nezmysel.Ministerstvo dopravy by malo podporiť podľa kresťanských demokratov rozvoj e-Governmentu, čiže sprístupnenie služieb štátu občanom prostredníctvom pobočkovej siete a nie ju rušiť."Práve to je kľúčová podpora, ktorú môžu využiť všetci obyvatelia,“ dodáva Janckulík s tým, že pošta hospodári za rok 2020 so stratou 16 miliónov eur, a to bez odškodnenia straty poklesu zásielok v čase pandémie, počas ktorej poskytuje služby nepretržite ako súčasť kritickej infraštruktúry.Ministerstvo dopravy spustilo veľkú transformáciu Slovenskej pošty, ktorej cieľom sú kvalitnejšie a modernejšie služby pre občanov. Reštrukturalizácia pošty prebehne vo viacerých etapách.Štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť odhaduje, že už počiatočná fáza prinesie tento rok stabilizáciu hospodárskeho výsledku. Proces bude ukončený v roku 2023.„Verím, že jej výsledkom bude ekonomicky stabilná a efektívna spoločnosť, ktorá bude schopná konkurovať súkromným firmám, a tiež bude zodpovedať výzvam digitálnej doby,“ dodal Kmeť.