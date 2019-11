Rušenie rodných čísel je nezmyselné a nákladné, tvrdí V. Remišová

Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 6. novembra (TASR) - Schválený zákon o rušení rodných čísel je nezmyselný a nákladný projekt, na ktorý doplatia občania a zaplatia ho z vlastného vrecka, tvrdí podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (nezaradená)."Nový systém identifikátorov a sektorových identifikátorov už i tak nekvalitné služby štátu občanom ešte skomplikuje," uviedla poslankyňa. Podľa zákona odobreného vládou by mala každá inštitúcia, ako napríklad Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, ústredie práce a ďalšie, evidovať občana pod iným sektorovým číslom. "Nový systém môže mať kritický dosah napríklad na zdravotníctvo, keďže rodné číslo sa používa vo všetkých informačných systémoch. Pri dnešnom stave zdravotníctva, školstva či starostlivosti o starších ľudí musí štát investovať tieto prostriedky hlavne do zlepšenia služieb, ktoré poskytuje občanom, a nie na nepotrebné zmeny informačných systémov," vyhlásila Remišová.Tvrdenia, že rodné čísla sú pre informačné systémy nepostačujúce, ktorými projekt ich rušenia obhajuje Ministerstvo vnútra SR, považuje Remišová za zavádzajúce a účelové. Poukazuje na to, že napríklad v Estónsku, ktoré je považované za lídra v Európskej únii v oblasti informatizácie spoločnosti, sa v informačných systémoch používajú rodné čísla bez problémov. Podobne je to podľa Remišovej aj v Belgicku, Švédsku a Poľsku.Remišová kritizuje aj to, že ministerstvo platí ďalšie stovky tisíc eur IT firme, hoci zákon nie je schválený NR SR. "Podľa dodatku z tohto roka ministerstvo má dodávateľovi do konca marca 2020 vyplatiť ešte ďalšieho pol milióna eur za školenia a podporu pri skúšobnej prevádzke systému," hovorí Remišová. Zároveň zdôraznila, že tieto IT projekty kritizoval aj Najvyšší kontrolný úrad SR.Podľa Remišovej štát zákonom príde o desiatky miliónov eur a z projektu budú mať úžitok len IT firmy, ktoré systém dodávajú.Súčasné rodné čísla by mali nahradiť identifikátory fyzických osôb. Rodné čísla podľa rezortu vnútra požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačujú. Vláda na svojom rokovaní v stredu návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby odobrila.Bezpečnú identifikáciu osôb chce rezort vnútra riešiť sústavou základných identifikátorov. Pri komunikácii občana s orgánmi verejnej moci bude slúžiť takzvaný bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby. Pôjde o náhodné desaťmiestne číslo, ktoré bude poznať jeho držiteľ a môže byť uvádzané na dokladoch. Ministerstvo vnútra SR bude zároveň viesť register týchto identifikátorov.