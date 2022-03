Rusi a Bielorusi dostali v Pekingu stopku a na paralympiáde nebudú. Ste obeťami vašich vlád, odkázal MPV

Štartovať mali ako neutrálni

Športovci sú obeťami vlastných vlád

3.3.2022 (Webnoviny.sk) -Ako dôvod uviedol, že viaceré národné paralympijské výbory, tímy a športovci hrozili, že neabsolvujú súťaže proti športovcom z uvedených dvoch krajín, ktorí mali v Číne štartovať ako neutrálni."Situácia v dedinách športovcov sa vyostruje a zabezpečenie bezpečnosti športovcov sa stalo neudržateľným. MPV napokon rozhodol odmietnuť prihlášky športovcov z Ruského paralympijského výboru a Bieloruského paralympijského výboru na zimné paralympijské hry v Pekingu 2022," uvádza sa v správe MPV.Zimné paralympijské hry v Pekingu sa začnúSme organizácia založená na členstve a vnímame názory našich členov," uviedol prezident MPV Andrew Parsons. V súvislosti s rozpútaním vojenského konfliktu ruskou armádou na ukrajinskom území, pričom Rusom pomáhajú aj Bielorusi, mali športovci z Ruska a Bieloruska štartovať na základe stredajšieho verdiktu MPV ako neutrálni, pričom ich výsledky by sa nerátali do medailovej bilancie krajín."Situácia však rýchlo eskaluje a tesne pred začiatkom hier dosiahla hraničné rozmery. Mnoho výprav, niektoré po kontakte s národnými vládami, nás v ostatných hodinách kontaktovali a informovali, že by ich športovci v Pekingu neštartovali. Ak by sme svoj predchádzajúci verdikt neprehodnotili, malo by to vážne dôsledky na paralympiádu v Pekingu," pokračoval Parsons.Na tlačovej konferencii špecifikoval, že nešlo o žiadne konkrétne incidenty, ale o zhoršujúcu sa náladu naprieč jednotlivými výpravami."Pre nás je prvoradá bezpečnosť a ochrana športovcov a situácia v dedinách športovcov sa stávala neudržateľnou. Musíme dohliadať na úspešnú organizáciu paralympijských hier a zaistiť súťaže v duchu fair-play, kde budú dodržané základné etické princípy. V záujme dodržania integrity sme sa teda rozhodli odmietnuť prihlášky športovcov z paralympijských výborov z Ruska a Bieloruska.dodal šéf MPV.Spresnil tiež, že viaceré výpravy sa priamo nevyhrážali bojkotom ZPH, vedeniu MPV však odporučili, aby pristúpil k zákazu štartu pre športovcov z Ruska a Bieloruska.