Rusi boli na úseku v okolí Bachmutu zatlačení o viac než kilometer naspäť, hlási ukrajinská útočná brigáda

8.6.2023 (SITA.sk) - Vojaci ukrajinskej 3. útočnej brigády zatlačili ruské jednotky v okolí Bachmutu o 1,2 kilometra naspäť na šírke 1,8 kilometra. Oznámila to vo štvrtok 3. útočná brigáda.„V priebehu dňa 3. útočná brigáda zatlačila Rusov na frontovej línii v šírke 1,8 kilometra do hĺbky 1,2 kilometra. Jednotky 57. ruskej brigády a Útočnej jednotky Z, ktoré pozostávajú z odvedencov, utrpeli významné straty. Takmer 30 okupantov bolo zabitých a 40 bolo zranených," konštatovala ukrajinská brigáda. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Ukrajinská armáda zároveň uviedla, že jej vojaci pri Bachmute zničili ruské sklady munície a vojenskú techniku, a to obrnené bojové vozidlá pechoty, tanky a delostrelectvo.Armáda poznamenala, že ruské okupačné sily boli takmer úplne zatlačené za kanál, na ktorom si nedávno zriadili pozície.