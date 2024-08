Rusi boli vytlačení z časti okupovaného územia v Charkovskej oblasti, oznámila ukrajinská 3. samostatná útočná brigáda

23.8.2024 (SITA.sk) - Ukrajinskí vojaci v Charkovskej oblasti na severovýchode krajiny vytlačili Rusov z časti okupovaného územia a pod kontrolu dostali takmer dva štvorcové kilometre územia.Oznámila to na komunikačnej platforme Telegram 3. samostatná útočná brigáda ukrajinskej armády. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Veliteľ 3. samostatnej útočnej brigády Andrij Bileckyj uviedol, že brigáda splnila svoju hlavnú úlohu, a to podkopať útočný potenciál ruskej 20. armády.Pri protiútoku brigáda získala kontrolu nad oblasťou, ktorú predtým ovládal ruský prápor. Za ostatné tri dni stratili ruské sily v oblasti do 300 príslušníkov, dodala brigáda.