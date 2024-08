Rusi bombardujú vlastné obce v Kurskej oblasti, proti ukrajinským jednotkám podnikli už 17 leteckých útokov

21.8.2024 (SITA.sk) - Ruskí vojaci v boji proti ukrajinským jednotkám, ktoré obsadili časť Kurskej oblasti, aktívne využívajú letectvo. Od stredajšieho rána proti vlastným ruským obciam podnikli 17 leteckých útokov s použitím 27 riadených bômb.Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedol to na Facebooku ukrajinský generálny štáb v rámci informácie o priebehu bojov do 16-tej hodiny. Rusko zároveň v stredu delostrelectvom ostreľovalo ukrajinské pohraničné obce v Sumskej oblasti, a to konkrétne dediny Porozok a Požňa.