Rusi by mohli na Ukrajine použiť strašné chemické zbrane, biely fosfor bola obľúbená zbraň sýrskeho režimu

10.5.2023 (SITA.sk) - Britský expert na chemické zbrane Hamish de Bretton-Gordon varoval, že Rusko by mohlo na Ukrajine použiť „strašné“ chemické zbrane, a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby ich použitie odsúdilo. Kremeľ naopak tvrdí, že nemá v úmysle použiť chemické zbrane. Referuje o tom web euronews.com.Rusko čelí obvineniam, že v obliehanom meste Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny použilo fosforové zbrane.Biely fosfor vytvára jasné oblaky dymu a rýchlo šíriace sa požiare, ktoré je ťažké uhasiť. Je taktiež „notoricky známy pre závažnosť popálenín, ktoré spôsobuje“. Horí s teplotou 800 stupňov Celzia a dokáže spôsobiť extrémne popáleniny.Látka je mimoriadne lepkavá, ťažko sa odstraňuje a po odstránení obväzov sa dokáže znova vznietiť.Rusko je signatárom Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach, ktorý zakazuje používanie zápalných zbraní - a teda tých, ktorých účelom je vznietiť sa, v civilných oblastiach.Biely fosfor však nespadá pod dohovor, pretože jeho primárny účel je „vytvoriť dymovú clonu na skrytie vojenských operácií“. Napriek tomu, že je to „absolútne hrozná zbraň“, De Bretton-Gordon tvrdí, že z vojenského hľadiska môže byť na bojisku „neuveriteľne úspešná“.„Bola to obľúbená zbraň sýrskeho režimu. Bol použitý na vypálenie celých miest a dedín na severozápade ako nejaký druh stredovekej politiky spálenej zeme,“ podotkol britský expert.Rusko a Sýria si podľa neho uvedomili, že keď zmenia mestá na trosky, je veľmi ťažké vytlačiť nepriateľa.„Ľudia sa môžu skrývať. Ale ak hodíte fosfor, spáli ich to.“ Poznamenal tiež, že fosfor býva pravdepodobne použitý zo „zúfalstva“ a v prípade Sýrie, keď fosfor nefungoval, prezident Baššár Asad použil iné chemické zbrane ako chlór a nervovoparalytické látky.„Bola to takmer predposledná zbraň, ktorú sme videli v Sýrii. Keď sa to nepodarilo, išli po chemických zbraniach. Je to možnosť,“ skonštatoval De Bretton-Gordon.