Chcú vytlačiť Ukrajincov od hraníc

Rusi na to nie sú vybavení

10.1.2024 (SITA.sk) - Rusko zopakovalo svoje výzvy na rozsiahlu ofenzívu v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny s cieľom vytvoriť „nárazníkovú zónu“ s ruskou Belgorodskou oblasťou. V najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to uviedli analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) Tí pripomínajú, že sa tak deje napriek pravdepodobnej neschopnosti ruskej armády uskutočniť v blízkej budúcnosti operáciu na zabratie významného územia v Charkovskej oblasti.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že ruskí vojaci urobia všetko pre to, aby zabránili útokom Ukrajiny na Belgorodskú oblasť. Ruské zdroje, využívajúc Peskovovo vyhlásenie, vyzvali ruských vojakov, aby vytvorili „nárazníkovú zónu“ hlbokú až 15 kilometrov v Charkovskej oblasti a vytlačili ukrajinské raketové systémy a delostrelectvo od hraníc s Belgorodskou oblasťou.ISW sa domnieva, že ruská invázia v hĺbke 15 kilometrov a šírke niekoľko stoviek kilometrov by bola rozsiahlou operáciou, ktorá by si vyžadovala zoskupenie síl oveľa väčších a oveľa lepšie vybavených, ako sú v súčasnosti jednotky sústredené pozdĺž celej hranice s Ukrajinou.Ruská armáda je v súčasnosti schopná vykonávať v Charkovskej oblasti iba taktické operácie, ktoré pravdepodobne v budúcnosti poslúžia na odvrátenie pozornosti ukrajinských síl od prípadného ruského operačného úsilia na kupianskom fronte.