Rusi dopĺňajú personál v Záporožskej oblasti, kde majú zhruba deväťdesiattisíc vojakov

23.7.2024 (SITA.sk) - Ruské sily dopĺňajú svoj personál v Záporožskej oblasti, hoci ukrajinská spravodajská služba hlási, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by vytvorili útočnú skupinu.Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to hovorca Tavrijskej operačnej strategickej skupiny ukrajinskej armády Dmytro Lychovij.„Ak sa pozriete na počet nepriateľského personálu v Záporožskej oblasti, je tam takmer 90-tisíc Rusov. A toto číslo rastie. Niekde za predchádzajúce tri týždne sa pridalo ďalších dvetisíc ľudí. Naša spravodajská služba však naznačuje, že neexistujú náznaky, že by nepriateľ vytváral útočné skupiny,“ povedal Lychovij.Poznamenal tiež, že počet nepriateľských síl v Záporožskej a Chersonskej oblasti je v súčasnosti nedostatočný na začatie účinných útočných operácií za súčasnými hranicami.„Rusi nie sú schopní viesť aktívne útočné útočné operácie na viacerých frontoch súčasne,“ skonštatoval.