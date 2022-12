Rusi idú po bulharskom novinárovi z investigatívneho webu Bellingcat, Christo Grozev je na zozname hľadaných osôb

Skripaľ, Navaľnyj a Ukrajina

Grozev sa obáva o život

29.12.2022 (Webnoviny.sk) - Bulharské ministerstvo zahraničia si vo štvrtok predvolalo ruského veľvyslanca, aby vysvetlil, prečo Moskva zaradila bulharského novinára pracujúceho pre medzinárodný investigatívny web na zoznam hľadaných osôb.Stalo sa tak po tom, čo hlavné strany v parlamente vyzvali na podporu Christa Grozeva.Grozev je vedúci výskumník investigatívneho zoskupenia Bellingcat, ktorý vyšetroval otravy ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného a bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa . Tento rok sa sústredil na údajné ruské vojnové zločiny na Ukrajine.Novinár, ktorý z bezpečnostných dôvodov nezverejňuje, kde sa nachádza, v pondelok na Twitteri napísal, že netuší na základe čoho ho Kremeľ zaradil na spomenutý zoznam.Bulharský premiér Galab Donev vo štvrtok uviedol, že Rusko cez oficiálne kanály neinformovalo Bulharsko o akýchkoľvek obvineniach vznesených proti Grozevovi.„Tento čin je neprijateľný... predstavuje zásah do slobody prejavu a pokus zastrašiť bulharského občana,“ povedal predseda bulharskej vlády.Grozev prostredníctvom videospojenia hovoril s miestnymi televíziami a vyjadril obavy o jeho život aj jeho rodiny, pričom povedal, že očakáva podporu od Bulharska.Pomoc mu podľa jeho slov ponúklo niekoľko európskych krajín vrátane Rakúska, kde žil v ostatnom desaťročí.Novinár povedal, že v posledných rokoch on a jeho kolegovia z Bellingcatu cestovali „s nákupmi lístkov na poslednú chvíľu, aby nebolo ľahké zistiť, kam ideme a čo vyšetrujeme“.„Teraz sa musíme vyhnúť tomu, aby sme sa dostali na územie krajiny, ktorá by mohla Kremľu urobiť láskavosť,“ dodal.