Rusi môžu mať na Ukrajine problém s nedostatkom vojakov a čelia dileme, kde poslať svoje zálohy

19.7.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko sa na Ukrajine snaží udržať efektívnu útočnú bojovú silu, pričom tento problém je čoraz naliehavejší. V najnovšej správe to na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedlo britské ministerstvo obrany.Podľa Britov čelí Rusko dileme, či poslať svoje zálohy do Donbasu na východe Ukrajiny alebo do južnej Chersonskej oblasti, kde môže Ukrajina uskutočniť mohutnú protiofenzívu.Tempo postupu Ruska v Donbase podľa Britov bude pravdepodobne veľmi pomalé pre nedostatok vojakov.