Rusi obvinili 92 ukrajinských vojakov zo zločinov proti ľudskosti a chcú vytvoriť svoj vlastný tribunál

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko obvinilo 92 príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl zo zločinov proti ľudskosti. Ako referuje spravodajský web BBC, uviedol to šéf ruského vyšetrovacieho výboru Alexander Bastrykin, podľa ktorého sa začalo vyšetrovanie viac ako 1 300 trestných činov.Bastrykin v rozhovore pre vládnu spravodajskú stránku Rossijskaja Gazeta taktiež navrhol vytvorenie medzinárodného tribunálu podporovaného „nezávislými krajinami“ ako Bolívia, Irán a Sýria. Televízia BBC nebola schopná overiť tvrdenia uvedené v rozhovore. Kyjev ich nekomentoval.Ukrajina vedie svoje vlastné vyšetrovanie. Tento mesiac uviedla, že vyšetruje viac ako 21-tisíc vojnových zločinov a zločinov agresie, ktoré údajne spáchali ruské sily od februárového začiatku invázie.Kremeľ popiera všetky vojnové zločiny alebo to, že by sa zameriaval na civilistov. Pravidelne obviňuje Ukrajinu z ostreľovania vlastnej infraštruktúry a zabíjania vlastných civilistov. Tieto tvrdenia Kremľa však medzinárodní lídri vo veľkej miere odmietajú.