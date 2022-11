Rusi odviedli z dediny v Chersonskej oblasti 34 detí a ich návrat k rodičom odkladajú. Skončia v ruských rodinách?

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské sily odviedli z dediny Preobraženka v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny dovedna 34 detí. Na Telegrame to uviedol gubernátor oblasti Jaroslav Januševyč.„Rodičom sľúbili, že ich deti sa do konca tohto týždňa vrátia, ale potom čas pobytu opäť predĺžili o ďalší týždeň,“ uviedol Januševyč.Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) nedávno vo svojej správe poukázal na to, že ruskí predstavitelia posielajú detí z okupovaných území na Ukrajine na adopciu do ruských rodín.Deportačnými stratégiami Moskva vyľudňuje ukrajinské územia, ktoré chce následne zaľudniť importovanými ruskými občanmi.