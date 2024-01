Rusi omylom zbombardovali vlastné územie už štvrtýkrát za mesiac. Môže za to „únava“ či slabý výcvik?

30.1.2024 (SITA.sk) - Rusko omylom bombardovalo svoje územie už štvrtýkrát v priebehu mesiaca, čo poukazuje na pravdepodobnú „únavu“ a slabý výcvik ruských síl. Ako referuje web news.sky.com, v najnovšej aktualizácii o vývoji vojny na Ukrajine to uviedlo britské ministerstvo obrany.Briti upozornili na príspevok ruského telegramového kanála Astra, že ruské lietadlo omylom odpálilo dve bomby na dediny v Belgorodskej oblasti. Prvá dopadla na tamojšiu farmu, zatiaľ čo druhá zasiahla ulicu, v dôsledku čoho museli evakuovať 150 civilistov.Britské ministerstvo obrany uviedlo, že to bol štvrtý náhodný zásah Ruska na svojom území tento mesiac a piaty za rok. Dodalo, že nie je jasné, či to bolo z dôvodu nesprávnych postupov pred misiami alebo počas nich. „Pravdepodobne ide o kombináciu oboch,“ uviedli Briti.„Zvyšujúca sa frekvencia týchto udalostí pravdepodobne poukazuje na stupeň únavy leteckých a pozemných posádok na ruskej frontovej línii, ako aj na nedostatočný výcvik,“ skonštatovalo britské ministerstvo obrany.