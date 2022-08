Rusi opäť bombardovali mestá v blízkosti Zaporižžskej jadrovej elektrárne

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruské sily opäť raketami a delostrelectvom zaútočili na oblasti pod ukrajinskou kontrolou neďaleko Zaporižžskej jadrovej elektrárne. Uviedli to v sobotu ukrajinské úrady.Rakety Grad a delostrelecká munícia zasiahli mestá Nipokoľ a Marhanec, ktoré sa nachádzajú zhruba 10 kilometrov od elektrárne za riekou Dnipro, povedal gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenko Ruské sily obsadili komplex jadrovej elektrárne na začiatku vojny na Ukrajine, ale naďalej ju prevádzkujú ukrajinskí zamestnanci. Ukrajinská a ruská strana sa opakovane obviňujú z bombardovania komplexu, čo vyvoláva obavy, že boje by mohli spôsobiť jadrovú katastrofu. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) sa snaží do elektrárne poslať svoj tím na inšpekciu a na pomoc pri zaistení jej bezpečnosti. Predstavitelia MAAE uviedli, že návštevu pripravujú, ale zostáva nejasné, kedy sa môže uskutočniť.