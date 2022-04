Rusi páchajú na Ukrajincoch zverstvá a sú mučení, znásilňovaní a zabíjaní. Zelenskyj opísal všetky hrôzy a chce súd

aktualizované 6. apríla 2022, 8:18



Najhoršie zverstvá

Pribúdajú dôkazy o masakroch

6.4.2022 (Webnoviny.sk) -Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (BR OSN) , že ruská armáda musí okamžite čeliť súdu za vojnové zločiny na Ukrajine.Vyzval na vytvorenie tribunálu podobného tomu v Norimbergu, ktorý súdil vojnových zločincov po druhej svetovej vojne.Zelenskyj sa prostredníctvom videospojenia prihovoril najsilnejšiemu orgánu OSN po prvý raz od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá trvá od 24. februára.Zelenskyj prítomným členom rady opísal hrôzy situácie na Ukrajine, že civilisti boli po mučení zozadu strieľaní do hlavy, vyhodení do vzduchu granátmi v ich bytoch a rozdrvení na smrť tankmi, keď boli v autách.„Odrezali im končatiny, podrezali im hrdlá. Ženy znásilňovali a zabíjali pred ich deťmi. Vytrhli im jazyky, pretože agresor nepočul, čo od nich chcel počuť,“ povedal s tým, že sú to najhoršie zverstvá od druhej svetovej vojny.Tiež Bezpečnostnej rade ukázal zábery pozabíjaných ľudí v krátkom videu, ktoré sa skončilo slovami „Stop ruskej agresii“.Ukrajinský líder pred BR OSN vystúpil v čase, keď pribúdajú dôkazy o masakroch civilistov na predmestiach Kyjeva, ktoré spáchali ruské sily predtým, ako sa stiahli.Najmä zábery z mesta Buča vyvolali medzinárodné pobúrenie a viedli k výzvam na prísnejšie sankcie a obvinenie Ruska z vojnových zločinov. Zelenskyj radu upozornil, že Buča je len jedným miestom a podobných hrôz je viac.