Rusi počas volieb zaznamenali najmenej šesť prípadov vandalizmu a niekoľko pokusov o podpálenie volebných miestností

17.3.2024 (SITA.sk) - Napriek prísnym kontrolám zaznamenali počas ruských prezidentských volieb trvajúcich od piatka najmenej šesť prípadov vandalizmu vo volebných miestnostiach. Vyskytlo sa tiež niekoľko pokusov o podpálenie volebných miestností.Päťdesiatročnú univerzitnú profesorku poslali v sobotu do väzenia na 15 dní po tom, čo sa v meste Jekaterinburg na Urale pokúsila vhodiť do urny zelenú tekutinu a znehodnotiť hlasovacie lístky. V Podoľsku neďaleko Moskvy zasa udelili miestnej žene pokutu 30-tisíc rubľov a obvinili ju z „diskreditácie ruskej armády“ po tom, ako zničila svoj hlasovací lístok bližšie nešpecifikovaným odkazom.Prezidentské voľby sa v Rusku, aj na nelegálne anektovaných územiach Ukrajiny, konajú do nedele. Je v podstate jasné, že ich vyhrá súčasný vodca Vladimir Putin , keďže jeho konkurencia je len symbolická a vopred boli Kremľom vybratí takí protikandidáti, ktorí sa počas kampane zdržali akejkoľvek kritiky Putinovho 24-ročného vládnutia alebo rozsiahlej invázie na Ukrajinu. Na voľbách sa navyše nezúčastňujú žiadni nezávislí medzinárodní pozorovatelia.