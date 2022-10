Rusi pokračovali v bombardovaní a zamerali sa na mesto Zaporižžia, útok si vyžiadal najmenej dve obete

6.10.2022 (Webnoviny.sk) - Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri rannom ruskom bombardovaní ukrajinského mesta Zaporižžia. Oznámil to tamojší gubernátor Oleksandr Staruch, informuje portál denníka The Guardian.„Najmenej päť ľudí je pod troskami budov,“ napísal Staruch vo štvrtok ráno prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram s tým, že mnohých ľudí sa podarilo zachrániť, no zatiaľ potvrdili úmrtie jednej ženy a jedna ďalšia osoba podľahla zraneniam v sanitke.Rusi podľa Starucha „vypálili sedem rakiet na výškové budovy“ a záchranári ďalej vyťahujú ľudí z trosiek.