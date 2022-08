Rusi použili termobarické zbrane pri masovej vražde vojnových zajatcov v Olenivke, k žiadnemu raketovému útoku tam nedošlo

Rusi použili termobarickú zbraň

Vraždenie nariadil miliardár

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinskí vojnoví zajatci v kolónii Olenivka v Doneckej oblasti mohli byť zabití termobarickými zbraňami. Ako referuje web Ukrajinská pravda, tvrdí to ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin odvolávajúci sa na predbežné údaje medzinárodných expertov.„Predbežné závery našich medzinárodných expertov naznačujú, že metódou tejto vraždy bola termobarická zbraň. Toto sú predbežné závery niekoľkých medzinárodných expertov. To znamená, že to rozhodne nie je raketová paľba, tým sú si istí,“ povedal Kostin. Dodal, že termobarické zbrane používa Moskva.Rusko v piatok (29. júla) vyhlásilo, že útok na väzenie Olenivka spáchala ukrajinská armáda pomocou raketometov HIMARS z USA a zomrelo pri ňom 53 ukrajinských vojnových zajatcov a 75 ďalších utrpelo zranenia. Útok bol podľa neho „krvavá provokácia“, ktorej cieľom je odradiť ukrajinských vojakov od kapitulácie.Ukrajinské spravodajské služby sa domnievajú, že zavraždenie ukrajinských zajatcov v Olenivke zorganizovali žoldnieri zo skupiny Vagnerovcov na osobný pokyn ruského miliardára a ich údajného veliteľa Jevgenija Prigožina , a to bez toho, aby to koordinovali s vedením ruského ministerstva obrany. Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) z odpočutých telefonických rozhovorov okupantov usúdila, že Rusi mohli zinscenovať tragédiu rozmiestnením výbušnín v kolónii, keďže nikto zo svedkov nezaznamenal žiadnu raketu letiacu k zariadeniu v Olenivke.Nepočuli charakteristické pískanie letiacej rakety, iba samotné výbuchy v zariadení. Pri predbežnej analýze dostupných videí sa navyše zistilo, že stopy po výbuchu na stenách zariadenia zostali v dôsledku vnútornej explózie.