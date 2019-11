Rusi reagujú na návrh WADA, Šviščev: Zaobchádzajú s nami kruto

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 26. novembra (TASR) - Návrh kontrolnej komisie Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) potrestať Rusko a jeho športovcov štvorročným dištancom je podľa člena Ruskej Štátnej dumy Dmitrija Sviščeva krutý. WADA žiada potrestať Rusov za manipuláciu a falšovanie dát z moskovského antidopingového laboratória.Komisia svoj návrh zdôvodnila v 26-stranovej správe. Jej šéf Jonathan Taylor pre nemeckú televíziu ARD uviedol, že očakáva potvrdenie návrhu sankcií na základe predložených dôkazov. Definitíva má padnúť 9. decembra na zasadnutí exekutívy WADA v Paríži.povedal Sviščev pre agentúru TASS.Niektorí ruskí športovci by podľa návrhu komisie, ktorá má na starosti kontrolu dodržiavanie predpisov, mohli štartovať na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu i na ZOH 2022 v Pekingu iba pod neutrálnou vlajkou a iba ak splnia predpísané antidopingové podmienky. Informovali o tom agentúry AFP a SID.povedal minulý týždeň v Londýne prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach.Pre Rusko by zároveň platil zákaz usporiadať akékoľvek vrcholné športové podujatie na obdobie štyroch rokov. Petrohrad by preto mal vypadnúť z menoslovu dejísk futbalových ME 2020 a ohrozená by bola aj účasť reprezentácie Ruska na tomto šampionáte. Petrohrad mal hostiť štyri zápasy, podľa agentúry AP by sa mohli odohrať v Štokholme. UEFA by musela určiť aj nový štadión pre finále Ligy majstrov 2021, ktoré malo byť rovnako v Petrohrade. Na medzinárodné športové podujatia by mali štyri roky zákaz vstupu aj ruskí funkcionári.Dáta, ktoré získala WADA z moskovského laboratória, obsahovali údajne až tisíce zmien. Pozitívne dopingové nálezy tak mohli byť odstránené. Sprístupnenie dát bolo jednou z podmienok WADA pre opätovné začlenenie Ruskej antidopingovej agentúry (RUSADA) do celosvetovej organizácie. Rusi ich poskytnutie viackrát odložili, napokon však stihli termín a WADA ich prijala späť. Po analýze však kompetentní odhalili nezrovnalosti, posledné zmeny údajov v dátach mali nastať v decembri minulého a v januári tohto roka.