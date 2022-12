Rusi sa Američanom vyhrážajú nepredvídateľnými následkami, ak pošlú Patrioty na Ukrajinu

Provokatívny krok Bidenovej administratívy

Pocit beztrestnosti Zelenského režimu

15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko sa vyhráža Spojeným štátom, že akékoľvek dodanie systémov protivzdušnej obrany Patriot na Ukrajinu by mohlo „viesť k nepredvídateľným následkom" a ohroziť globálnu bezpečnosť. Ako referuje spravodajský web CNN, v stredu vo vyhlásení to uviedlo ruské veľvyslanectvo vo Washingtone.Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena dokončuje plány na odoslanie pokročilého systému protivzdušnej obrany s dlhým dosahom na Ukrajinu, aby pomohol čeliť útokom Moskvy.„Ak sa to potvrdí, budeme svedkami ďalšieho provokatívneho kroku (Bidenovej) administratívy, ktorý môže viesť k nepredvídateľným následkom,“ uvádza sa vo vyhlásení ruského veľvyslanectva.Dodalo, že pokračujúce dodávky zbraní na Ukrajinu „iba posilnia pocit beztrestnosti Zelenského režimu a prinútia ho k novým zločinom proti civilistom" v štyroch ukrajinských regiónoch, o ktorých Rusko tvrdí, že ich anektovalo.Veľvyslanectvo vo vyhlásení taktiež kritizovalo americkú pomoc Ukrajine a poznamenalo, že „stratégia Washingtonu spôsobuje obrovské škody nielen rusko-americkým vzťahom, ale vytvára aj ďalšie riziká pre globálnu bezpečnosť“.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už skôr uviedol, že akékoľvek rakety Patriot odoslané na Ukrajinu budú legitímnym cieľom ruských síl. Podotkol však, že plán USA nebol potvrdený.